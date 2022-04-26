Petrol fiyatlarında dalgalı seyir

Çin'deki COVID-19 tedbirlerinin enerji talebi konusunda yarattığı endişelerle dün keskin düşüş gösteren petrol fiyatları bugün dalgalı bir seyir izliyor.

Sabah saatlerinde yüzde 1,5 primle 103 doların üzerine çıkan petrol fiyatları gün ortasına doğru 101 dolar seviyelerine geriledi. Brent petrolün varil fiyatında bu seviyeler dünkü kapanışa göre yüzde 1 düşüş anlamına geliyor.

Brent petrol 108 doların üzerine başladığı haftanın ilk gününde 100 doların altını test ettikten sonra günü 102 doların hemen üzerinde tamamlamıştı.

Altın sakin; ABD Doları güçleniyor

Petrolde dalgalı seyir sürerken altın fiyatları ise yatay görünümde. Spot altının ons fiyatı 1.903 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dolar, Çin'deki tecrit uygulamaları ve Fed'in faizleri öngörülenden daha hızlı yükselteceğinden endişe eden yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle değerleniyor. Dolar Endeksi 102 puan seviyesine yaklaşırken ABD Doları, euro karşısında yaklaşık iki yılın, sterlin karşısında da 18 ayın zirvesine yükseldi. ABD tahvillerinde ise yüzde 1 düşüşle yüzde 2,79 seviyesinde.

Yurt içinde ise dolar/TL'de son 8 gündür küçük adımlarla süren yükseliş bugün de devam ediyor. Dolar/TL, 14,78-1480 aralığında değerleniyor. Parite etkisiyle euro/TL ise hafif düşüşle 15,81'e çekildi.

Çin'de COVID-19 vakaları ve önlemler izleniyor

Analistler, Çin MB'nin reel ekonomiye özellikle küçük şirketlere desteğin artırılacağı yönünde yaptığı açıklamanın ve likiditeyi makul şekilde bol tutacağı söyleminin petrol fiyatlarına destek verdiğini belirtiyorlar. Çin'in mali desteklerine karşın ülkede artan COVID-19 vakaları piyasaları tedirgin ederken petrol fiyatlarını baskılayan unsur olarak karşımıza çıkıyor.