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Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor

Çin'de üretici fiyatlarının son 3 yılın en hızlı düşüşünü göstermesi ve ABD-Çin kısmi ticaret anlaşmasının hayata geçirilebilirliği konusunda endişeler uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesine yol açtı.

Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor
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ABD'nin uygulamada olduğu tarifeler, global ticarette yavaşlamanın yol açtığı talep düşüşünün Çin'in ihracatı, ithalatı ve üretici fiyatları üzerindeki negatif etkilerinin petrol fiyatlarına yansıttığını belirten analistler, ABD ile Çin'in Cuma günü üzerinde uzlaştıkları kısmi ticaret anlaşmasının detayları üzerinde daha görüşmeler yapılmasına ihtiyaç duyulmasının da tedirginlik yarattığını vurguluyorlar.

Saat 08:40 itibariyle, brent petrolün varili düne göre 46 cent kayıpla 58,89 dolardan; NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varili ise 36 cent düşüşle 53,23 dolardan işlem görüyor.

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