Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
Petrol fiyatlarında yıl başından bu yana devam eden düşüş bu hafta tarihi seviyelere ulaştı. Aşağı yönlü hareketler sürerken brent petrol 16 dolara kadar çekildi. AB ham petrolü ise 10 dolar civarında işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketler devam ediyor.
OPEC+'nın arz kısıntısının yürürlüğe gireceği Mayıs ayı öncesinde global piyasalardaki yüksek arz fazlasının depolama kapasitelerini tüketme noktasına gelmesi, hem Amerikan petrolünde hem de Brent petrolünde keskin düşüşlere neden olmayı sürdürüyor.
Bu sabah NYMEX'de Haziran vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı düne göre 1,27 dolar düşüşle 10,30 dolar seviyesine kadar indi.
Brent petrolünde fiyat ise 3,19 dolar düşüşle 1999'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 16,14 dolar/varile kadar geriledi.