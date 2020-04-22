Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

22 Nisan 2020

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketler devam ediyor.



OPEC+'nın arz kısıntısının yürürlüğe gireceği Mayıs ayı öncesinde global piyasalardaki yüksek arz fazlasının depolama kapasitelerini tüketme noktasına gelmesi, hem Amerikan petrolünde hem de Brent petrolünde keskin düşüşlere neden olmayı sürdürüyor.



Bu sabah NYMEX'de Haziran vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı düne göre 1,27 dolar düşüşle 10,30 dolar seviyesine kadar indi.



Brent petrolünde fiyat ise 3,19 dolar düşüşle 1999'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 16,14 dolar/varile kadar geriledi.