Petrol fiyatlarında düşüş yüzde 5'i aştı

ABD Başkanı Joe Biden'in hızla yükselen akaryakıt fiyatları ile mücadele için Kongre'den galon basına 18 cent olan federal verginin yaz ayları için askıya alınmasını istemeye hazırlanması petrol fiyatlarını düşürdü. Fiyatların gerilemesinde, Biden yönetiminin ABD'nin büyük petrol şirketlerine baskıyı artıracağı beklentileri de etkili oldu.

Sabah saatlerinde 110 doların altına gerileyen brent petrolün varili; yüzde 4,5 kayıpla 109,5 dolardan işlem görüyor. ABD tipi ham petrol ise yüzde 6'ya yaklaşan düşüşle 103,7 dolara çekildi.

ABD'nin önde gelen 7 petrol şirketinin yöneticileri yarın Başkan Biden ile bir araya gelecekler.

Altın fiyatları üst üste 4 seanstır geriliyor

Altın, doların yükselişiyle hafif gerilese de yatırımcılar merkez bankalarından faiz artırımlarıyla ilgili ipucu beklerken dar aralıkla işlem gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 gerileyerek üst üste düştüğü dördüncü seansta 1.827 dolara indi.