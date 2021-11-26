Petrol fiyatlarında günlük kayıp yüzde 10'u aştı

Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyantın dünya geneline yayılabileceği ve ekonomik büyümeyi olumsuzetkileyebileceği yönündeki endişeler piyasalarda risk iştahını zayıflatıyor.

COVID-19'un B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu, delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği ihtimali dünya çapında endişelere yol açtı.

Pek çok ülke yeni varyant nedeniyle bazı Afrika ülkelerine yönelik seyahat yasağı uygulamaya başladı. Artan kaygılar piyasaları da vurdu.

Petrol fiyatlarında düşüş yüzde 10'u aştı

Petrol fiyarları yeni varyantın ve seyahat kısıtlamalarının petrol talebinde düşüş yaratacağı beklentisiyle sert kayıplar yaşıyor. Brent petrol yüzde 10'u aşan kayıpla 72 dolar seviyelerine kadar düştü. ABD ham petrol de yüzde 11 düşüşle 69 dolar seviyelerini gördü.

ABD borsalarında yüzde 2 düşüş

New York borsası, yeni varyanta yönelik endişelerle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 900 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,53 azalarak 34.899,34 puana geriledi. Endeks, gün içinde 1000 puanın üzerinde düşüş gösterdi. S&P 500 endeksi yüzde 2,09 azalışla 4.603,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,23 kayıpla 15.491,7 puana indi. Hafta başından bu yana yükseliş eğilimi göstererek yüzde 1,68'lere tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,49 seviyelerine kadar geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 96,1 seviyesinde.

Avrupa borsalarında yüzde 5'e ulaşan kayıp

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe sert satışlara maruz kaldı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,67 değer kaybederek 464,05 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,64 azalarak 7.044,03 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,15 düşerek 15.257,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,75 değer kaybıyla 6.739,73 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,6 gerileyerek 25.852,99 puana indi. Euro/dolar paritesi, TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,47 düşerek 1,132 seviyesinde işlem gördü.

Altın 1800 doların altında

Ons altın, haftaya 1.850 doların altında başladıktan sonra 1778 seviyesine kadar geriledi. Gün içerisinde 1800 doların üzerinde kalmayı başaran spot altın, piyasalardaki kayıpların ardından yüzde 0,2 geri çekilmeyle 1785 dolara geriledi.

Kritpo piyasası da nasibini aldı

Kripto para piyasasında da negatif bir seyir gözlemlenirken, son 24 saat içinde Bitcoin yüzde 8'in, Ethereum da yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Dolar/TL 12'nin üzerinde kaldı

Bu hafta tarihi zirvesini 13,45'e taşıyan dolar/TL'de aşağı yönlü hareketler sınırlı kalırken, kur hafta kapanışına doğru tekrar hareketlendi. Yüzde 4'ü aşan yükselişler dolar/TL'yi 12,6 seviyelerine, euro/TL'yi ise 14,3 seviyelerine taşıdı.

Haftalık bazda incelendiğinde; Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,25, altının gram satış fiyatı yüzde 8,45, dolar/TL yüzde 11,87, euro/TL yüzde 11,77 değer kazandı.

Bu hafta ABD doları yüzde 11,87 değer kazanarak 12,4450 liraya, euro da yüzde 11,77 artarak 14,0650 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,45 kazanımla 721,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,38 artışla 4.772,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.076,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.166,00 liraya çıktı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.741,17, en yüksek 1.834,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,25 artarak 1.776,41 puandan tamamladı.