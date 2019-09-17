Petrol fiyatlarında hareketlilik sürüyor

17 Eylül 2019

Gündemin en sıcak maddesi olan Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine cumartesi günü yapılan saldırının yankıları piyasalarda çok yakından takip ediliyor.

Dün kısa süreli de olsa 70 doların üzerini test eden ve sonrasında 66 dolara çekilen brent petrolün varil fiyatı bugün yeniden yükselişe geçti. Saat 09:35 itibarıyla brent petrolün varil fiyatı 68,80 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

1991'den bu yana en sert yükseliş yaşandı

Yaşanan saldırılar sonrasında petrol fiyatları ise dün 1991'den bu yana en büyük artışı kaydetmişti. Petrol fiyatları yüzde 15 kadar yükseldikten sonra 70 doların üzerini test etti. Petrol sonrasında 68 dolar seviyelerine çekilerek kazanımlarını azalttı ancak yüksek seyir izlemeye devam ediyor. Öte yandan ekonomistler, petrol fiyatlarının 75 doların üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

JP Morgan/ Kolanoviv: Piyasaları etkilemesi için 80 doları aşması gerek

JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanoviv, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırı sonrası uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan artışın ABD hisse senedi piyasalarını negatif etkileyebilmesi için fiyatların daha yukarı gitmesi gerektiğini savundu.



Kolanoviv, S&P 500'ün petrol fiyatlarında artışın "negatif etkisini" ancak fiyatlar 80-85 dolar/varil bandına yükseldiğinde hissedebileceğini belirtti. Bu, petrol fiyatının cari seviyelere göre yüzde 30 artması anlamına geliyor.

ABD istihbaratı İran'ı işaret ediyor

ABD ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmelere yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, ABD istihbaratı Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıda kullanılan İHA'lar İran'dan geldi.



ABD istihbaratının kamuoyu ile paylaştığı ancak Suudi yetkililere verdiği bilgiye göre, Suudi petrol tesislerine yönelik Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırıda İran'dan fırlatılan 20 kadar İHA ve en az bir düzine balistik füze kullanıldı.

Ancak Suudi yetkililer, ABD istihbaratının saldırının İran'dan başlatıldığı konusunda yeterince güçlü kanıtlar sunamadıklarını, ABD istihbaratının önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi sağlamasını beklediklerini ifade ettiler.



Trump: Arkasında İran var gibi duruyor



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yönelik saldırılar için "Arkasında İran var gibi duruyor. Yeni bir çatışmaya girmek istemiyorum ancak bazen mecbur kalıyorsunuz" dedi.