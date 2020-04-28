Petrol fiyatlarında sert düşüş

28 Nisan 2020

Koronavirüs salgını sonrası bazı ülkelerin açılma planlarının belirlenmeye başlaması piyasalarda iyimser bir hava yaratıyor. Buradaki gelişmeler finans sektöründe en kötünün geride kaldığına dair işaretler vermeye devam ederken son haftalarda bu pozitif haber akışına engel olan tek unsur olarak düşüşünü sürdüren petrol ön plana çıkıyor.

Geçen haftanın ikinci yarısında yeniden toparlanarak yükselişe geçen petrol fiyatları, bugün yüzde 10'u aşan düşüşler yaşıyor. ABD'de petrol depolama kapasitesinin her geçen gün artmaya devam etmesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu gelişmeye ek olarak dün ABD'nin en güçlü ETF fonlarından biri olan The United States Oil Fund LP, elindeki tüm Haziran vadeli Batı Teksas petrolü (WTI) kontratlarını satması petrol kontratlarında satışlara sebep oldu. ABD ham petrolünde Haziran ile temmuz vadelerinde makas yeniden açılmaya başladı. Geçen hafta petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına inmesine neden olan fiyat çöküşünün tekrarlanabileceğine yönelik korkular arttı.

Tüm bu gerekçeler bir araya gelince son 24 saatte petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor.

Dün, 4,16 dolar/varil düşüşle 12,78 dolar/varil seviyesinden günü tamamlayan Haziran vadeli Batı Teksas petrol bu sabah da 10,64 dolar/varil seviyesine kadar düştü.



NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varili haziran vadede saat 09.10 itibarıyla yüzde 11,35 düşüşle 11,33 dolardan işlem görüyor. Temmuz vadesinde ise fiyatlar 18 doların üzerinde.



Haziran vadeli Brent petrolü ise şu sıralarda 0,75 dolar, yüzde 3,80 düşüle 19,23 ve Temmuz vadeli Brent petrolü 0,66 dolar, yüzde 2,86 kayıpla 22,41 dolar/varil seviyesinde.