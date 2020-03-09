Petrol fiyatlarında tarihi düşüş!
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah 1991'den bu yana görülen en sert düşüşü yaşadı.
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah 1991'den bu yana görülen en sert düşüşü yaşadı.
OPEC+'nın üretimi kısma konusunda anlaşmaya varamaması sonrası Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı alması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının bu sabah yüzde 25 düşmesine yol açtı.
ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu saban 31,02 dolar seviyesine kadar düşüşün ardından Cuma gününe göre 11,36 dolar düşüşle 33,91 dolar/varil oldu.
NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 10,94 dolar, yüzde 26,5 düşüşle 30,34 dolar seviyesinde.
Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini Nisan ayında 10 milyon varil/gün seviyesinin üzerine çıkarırken, hama petrol satış fiyatlarını gönderilecek bölgelere göre 6-8 dolar/varil düşürdüğünü duyurdu.
Kaynak: Foreks