Petrol fiyatlarında yukarı hareket devam ediyor

OPEC+'nın üretimi planlandığı kadar artırmakta zorlandığı, yılın ilk çeyreğinde arz açığı görüleceği değerlendirmeleri ve Ukrayna-Rusya gerginliği petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 1,07 dolar artışla 91,10 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrolünde yıl başından bu yana görülen artış yüzde 17'ye ulaştı.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü bu sabah 1 dolar artışla 87,82 dolar/varil seviyesinde.

Analistler, OPEC+'nın bazı üyelerinin verilen kotalarda üretim yapmakta zorlandıklarının öne sürüldüğü ortamda OPEC+'nın Mart ayı üretim seviyesini görüşmek için 2 Şubat'ta yapacağı toplantının yakından takip edileceğini belirtiyorlar. OPEC+'nın üretimi Mart ayı içinde 400 bin varil/gün artırma kararı alması bekleniyor.