Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol alımına ambargo uygulanması konusunda anlaşma sağlayamamaları ve ABD ile müttefiklerinin stratejik stoklarından daha fazla petrolü serbest bırakmayı değerlendirdikleri haberleri bir rahatlatma yaşatsa da petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivme devam ediyor.

Rusya'ya yönelik uygulanan ağır yaptırımların henüz enerji sektörüne kapsamamakla birlikte Rusya'nın enerji arzını negatif etkileyecek boyutlara ulaşmaları, petrol sahalarına hizmet veren yabancı şirketlerin çekilmelerinin Rusya'nın üretimini aksatabileceği endişeleri fiyatları yüksek tutuyor.

ICE'de Mayıs vadeli Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 117,55 dolar seviyesine kadar gerilemenin ardından şu sıralarda düne göre 26 cent artışla 119,29 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü de 8 cent artışla 112,42 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Brent petrolünde 113 dolar/varil seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini belirtirken, yukarı hareketlerde direnç olarak dolar/varili işaret ediyorlar.