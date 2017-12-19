Petrol fiyatlarında yukarı yönlü seyrin sürmesi bekleniyor

19 Aralık 2017

Dün 63,31 dolardan güne başlayan ve en yüksek 63,88 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,37 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.04 itibarıyla yüzde 0,18'lik bir artışla 63,49 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,36 dolardan alıcı buldu.

Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft'in Başkan Yardımcısı Pavel Federov'un dün yaptığı "OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin desteklediği üretimde kısıntı anlaşmasının 2018'den sonraya da uzatılabileceği" açıklamasının, piyasaları olumlu etkilemesi bekleniyor.

Bu arada, ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerika'da aktif petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 747 adet oldu.

Analistlere göre, sondaj kule sayısında 4 haftalık yükselişin ardından yaşanan bu gerileme de petrol fiyatlarında yükselişi destekleyebilir.

Kaynak: AA