Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası toparlanma çabası kısa sürdü

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarında yaşanan artışın etkisiyle petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 8'in üzerinde düşüşle 62 doların altına geriledi. Düşüş sonrasında Goldman Sachs'ın brent petrol fiyatına ilişkin 'yaz aylalarında 80 dolara yükselebilir' öngörüsü, fiyatlarda bir miktar toparlanma etkisi yarattı. Ancak bu toparlanma kısa sürdü ve fiyatlar yeniden yönünü aşağı çevirdi.

Brent petrolün varil fiyat, dünkü kapanışa göre yüzde 1 civarı düşüşle 62,60 dolar seviyesinde. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59-60 dolar bandında.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta 2,4 milyon varil artış yaşandı ve aralık ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Amerikan Petrol Enstitüsü stoklarda 1 milyon varillik düşüş öngörürken, piyasa beklentisi yaklaşık 2,7 milyon varil artacağı yönündeydi.

Uluslararası Enerji Ajansı ise petrol talebinin 2023 yılına kadar COVID-19 salgını öncesi seviyelere dönmesinin beklenmediğini açıklamıştı.