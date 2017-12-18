Petrol haftaya 63 doların üzerinde başladı

18 Aralık 2017

Cuma günü 63,31 dolardan güne başlayan ve en yüksek 63,66 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,31 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 08.55 itibarıyla yüzde 0,16'lık bir artışla 63,41 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,43 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerika'da aktif petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 747 adet oldu.

Uzmanlara göre, sondaj kule sayısında 4 haftalık yükselişin ardından yaşanan bu gerileme petrol fiyatlarında yükselişi destekleyebilir.

Brent petrolde teknik olarak 63,30 ile 63,40 dolar aralığının direnç, 63 ile 63,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA