Petrol için '3-5 yılda varil başına 100 doların üzerine çıkar' öngörüsü

Karbon salınımını azaltma yönünde dünya çapında adımlar atılmaya çalışılmasının zaman içinde petrol talebini azaltacağını öngören Timera Energy, ancak başka dinamiklerin petrol fiyatlarını gelecek 3-5 yılda 100 dolar/varilin oldukça üzerine taşıyacağına inandıklarını vurguladı.

Petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıyacak faktörler olarak enerji yoğun ekonomik toparlanmayı ve petrol üretimini artırmak için yapılan yatırımların zamanlaması ve maliyeti olarak gösteren Timera, "Yüksek petrol fiyatlarının özellikle ulaştırma sektöründe diğer enerji kaynaklarının ikamesini hızlandıracağını vurguladı.

Timera, yükselen petrol fiyatlarının fon akışını artırmalarının Shell,

BP ve Total gibi enerji şirketlerinin dönüşümünü hızlandıracağını da ifade etti.