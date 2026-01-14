Petrol ithalatı kasımda geriledi: Ham petrolde düşüş, motorinde artış

Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2025 yılı kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan Kasım 2025 Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, toplam ithalat yüzde 6,3 azalarak 3 milyon 804 bin 727 ton olarak gerçekleşti.

İthalatın en büyük kalemini oluşturan ham petrol alımı, söz konusu dönemde yüzde 6,9 düşüşle 2 milyon 418 bin 45 tona indi. Buna karşılık motorin türleri ithalatı yüzde 2,7 artarak 1 milyon 47 bin 169 tona yükseldi. İthalatın kalan kısmını benzin, fuel oil, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Kasım ayında Türkiye'nin en fazla ham petrol ve petrol ürünü ithal ettiği ülke 2 milyon 70 bin 7 tonla Rusya olurken, Irak 557 bin 550 tonla ikinci, Kazakistan ise 424 bin 390 tonla üçüncü sırada yer aldı.

Yurt içi satışlara bakıldığında, benzin satışları yıllık bazda yüzde 5,7 artışla 431 bin 517 tona çıktı. Toplam petrol ürünleri satışları yüzde 1,1 artarak 2 milyon 811 bin 639 ton olurken, motorin satışları yüzde 0,6 yükselişle 2 milyon 237 bin 394 ton olarak kaydedildi.

İhracat ve üretimde farklı seyir

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 1,3 artışla 1 milyon 90 bin 417 tona ulaştı. Motorin türleri ihracatı yüzde 54,2, havacılık yakıtları ihracatı ise yüzde 29,2 oranında yükseldi. Buna karşılık benzin ve denizcilik yakıtları ihracatında düşüş görüldü.

Rafineri üretimi tarafında ise gerileme öne çıktı. Kasım ayında toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 3,8 azalarak 3 milyon 85 bin 471 ton oldu. Havacılık yakıtları, motorin ve benzin üretiminde de yıllık bazda düşüş kaydedildi.