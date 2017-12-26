Petrol, Noel tatili sonrası yükselişle açıldı
Dün işlemlere verilen Noel tatili sonrası yeni güne yükselişle başlayan petrol fiyatları 65,34 dolar ile 2,5 yılın zirvesine çıktı.
OPEC ve Rusya öncülüğünde uygulanan global arz kısıntısı ve talepte devam eden sağlıklı büyüme petrol fiyatlarını Haziran 2015'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye yaklaştırdı.
ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 65,34 dolar seviyesine kadar yükseldi. Brent petrol saat 07:56'da 65,22 dolardan işlem gördü. NYMEX'de ise Batı Teksas petrolü 58,50 dolar seviyesinde yer aldı.
Brent petrolün fiyatı 2017 yılı ortasından bu yana yüzde 47 yükseldi.