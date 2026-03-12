Petrol piyasası kriptoyu da vurdu: Bitcoin'in yükselişi kısa sürdü

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından başlayan kısa süreli toparlanma, kripto para piyasalarında kalıcı olmadı.

Bitcoin'deki yükseliş yaklaşık 36 saat sürdükten sonra yerini yeniden düşüşe bıraktı.

Bitcoin tekrar 69 binin altında

Bu sabah Bitcoin'in fiyatı 69.393 dolar seviyesine geriledi. Kripto para birimi son 24 saatte yüzde 0,8 değer kaybederken haftalık düşüş yüzde 4,3'e ulaştı.

Irak sularında iki petrol tankerine yönelik saldırıların ardından Brent petrol fiyatlarının yeniden varil başına 100 doların üzerine çıkması piyasalarda satış baskısını artırdı.

Bu gelişme, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) önerdiği rekor petrol rezervi salımına ilişkin iyimserliğin zayıflamasına neden olurken, özellikle Asya piyasalarında risk iştahının gerilemesine yol açtı.

71 bin doların üzeri kalıcı olmadı

Bitcoin, Çarşamba günü geç saatlerde 71.230 dolara kadar yükselmişti. Ancak tanker saldırılarına ilişkin haberlerin ardından fiyat birkaç saat içinde yaklaşık 2 bin dolar geriledi.

Böylelikle Bitcoin, son iki haftada 71 bin dolar seviyesinin üzerine çıkıp Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla üçüncü kez geri çekilmiş oldu.

Kripto piyasası genelinde düşüş

Piyasadaki zayıf görünüm diğer kripto varlıklara da yansıdı. Ether yüzde 0,5 düşüşle 2.025 dolara inerken haftalık kaybı yüzde 4,5'e ulaştı. Solana yüzde 1,5 gerileyerek 85 dolara düştü ve son yedi günde yüzde 5,7 ile büyük kripto varlıklar arasında en zayıf performansı gösterdi.

XRP yüzde 0,8 düşüşle 1,37 dolara gerilerken, Dogecoin yüzde 0,8 kayıpla 0,092 dolara indi. Dogecoin'de, hafta başında Elon Musk etkisiyle görülen yükselişin önemli bölümü geri verildi. BNB ise 642 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Jeopolitik risk ve Fed beklentisi

Orta Doğu'daki çatışmaların süresine ilişkin belirsizlik piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İran'ın bölgedeki hedeflere yönelik saldırıları sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar da enerji piyasalarında tedirginlik yaratıyor.

Öte yandan yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası'nın 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıya çevrilmiş durumda. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması, stagflasyon riskine ilişkin tartışmaları artırırken faiz indirimi beklentilerinin de zayıflamasına neden oluyor.