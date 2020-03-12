Petrol savaşı yayılıyor 'Ayı piyasası' kapıda

12 Mart 2020

Suudi Arabistan ve Rusya arasında petrol kısıntısı konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından çıkan petrol savaşında cepheye Abu Dabi de katıldı. OPEC içindeki en büyük üçüncü üretici olan Abu Dabi, üretimini günde 4 milyon varilin üzerine çıkaracağını açıkladı.

BAE milli petrol şirketi ADNOC Nisan ayından itibaren günlük petrol üretimini 1 milyon varil artırarak 4 milyon varilin üzerine taşıyacağını açıkladı. Ayrıca, planlanmış kapasite hedefi olan günlük 5 milyon varil için de çalışmalarını hızlandıracağını ifade etti.

Suudi Arabistan’dan dün yapılan açıklamada da ülkenin ham petrol üretim kapasitesinin günlük 1 milyon varil yükseltilmesi için milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya talimat verildiği bildirilmişti.

Suudi borsası Tadawul’dan yapılan yazılı açıklamada, “Saudi Aramco, maksimum sürdürülebilir kapasitesini günlük 12 milyon varilden 13 milyon varile çıkarmak için Suudi Enerji Bakanlığından talimat almıştır.” ifadesi kullanıldı.

Borç yapılandırma dalgası

Analistlere ve şirket danışmanlarına göre koronavirüs nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüş ve ekonomideki olumsuz gidişat özellikle enerji ve hizmet sektörlerinde yeni bir borç yapılandırma ve iflas dalgasının görülmesine sebep olabilir.

Credit Suisse yatırımcı notunda “Bu haftasonu petrol piyasalarında meydana gelen gelişmeler riskin tekrar fiyatlandırılmasına ve artan not düşürmelere neden olacak ek bir olumsuzluk teşkil ediyor” ifadeleri yer aldı.

Borç batağında olan hizmet sektöründeki şirketler de koronavirüs nedeniyle turizmin azalmasından ve artan harcamalardan da olumsuz etkileniyor.

Fitch’e ve borç yapılandırma uzmanlarına göre havayolları, gemi turu şirketleri, sinemalar, oyun firmaları ve otel zincirleri olumsuz gidişattan en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor.

BELİRSİZLİK PİYASALARI VURUYOR



ABD hisse opsiyonları dün güne düşüşle başlayarak bir önceki seansta yaşanan güçlü kazançları geri almaya başladı. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’un koronavirüs salgını ile mücadele yöntemlerindeki belirsizlik nedeniyle artan bir rahatsızlık yaşıyor. Önceki gün Wall Street, Trump’ın gelir vergisi indiriminin de dahil olduğu bir dizi canlandırıcı tedbir açıklayacağı yönündeki beklentiyle yüzde 5 yükseliş göstermişti. Ancak bu yönde somut bir açıklama gelmeyince vadeliler İngiltere Merkez Bankası’nın sürpriz faiz kararına rağmen düşüşe geçti. Altın ise önceki günkü yüzde 2’lik düştüşten sonra yüzde 1 yükselerek 1,664 dolar düzeyine geri döndü. ABD’de üç ana endeksin birden ayı piyasası sahasına girmesine ramak kaldığı yorumları yapılırken, endekslerin haftabaşında yaşanan panikle rekor seviyelerin yüzde 20 altına düşmesi bu iddiaların kanıtı olarak gösteriliyor. Goldman Sachs tarafından yapılan yorumda da yıl ortasında ayı piyasasına girilmesi beklendiği belirtildi. Üç hafta öncesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan S&P 500 endeksinin, yüzde 15 seviyesinde düşmesine de dikkat çekiliyor. Öte yandan Asya piyasaları Avustralya, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere dün günü kırmızıda kapattı. Nikkei yüzde 2,27, KOSPI yüzde 2,78 düşüşle kapanırken, Avustralya’da ASX 200’ün kayıpları yüzde 4’e yaklaştı.

Lagarde: Ya tedbir ya kriz



Avrupa Merkez Bankası ECB Başkanı Christine Lagarde, 27 AB lideriyle yaptığı bir telefon görüşmesinde Avrupa genelinde koordineli şekilde önlem almaya çağırdı ve “2008’de yaşanan Küresel Finansal Krizi hatırlatan bir senaryo göreceğiz” dedi. Financial Times’a göre de ECB Başkanı Lagarde AB liderlerini karşı acilen önlem almaya çağırdı yoksa başka bir krizin kapıda olduğunu söyledi.