Petrol ve altın fiyatları geriledi
ABD üretimi petrol fiyatlarını baskı altında bırakırken, altın da Fed kararları sonrası 1 haftanın en düşüğünü gördü.
Petrol fiyatları rekor seviyedeki ABD ham petrol üretiminin baskısıyla geriledi.
Ancak ABD'nin İran'dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini sona erdirmesi, Venezuela'da siyasi krizin tırmanması ve OPEC'in arz kesintilerini sürdürmesiyle ABD dışındaki petrol piyasalarında gerilim hakim olmaya devam ediyor.
Brent ham petrolün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.4 düşüşle 71.91 dolar seviyesinde.
Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın yakın vadede faiz indirim umutlarını kırmasının ardından bir haftanın dip seviyesine indi.
Spot altının ons fiyatı 1,272.14 dolar ile 24 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 düşüşle 1,274.50 dolarda bulunuyor.
Kaynak: Reuters