Petrol ve altında hareketlilik arttı

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle oynaklık artarken, veri odaklı seyir devam ediyor.

Dünya genelinde güçlenmeye devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri arasında piyasalarda oynaklığın arttığı ve fiyatlamaların zorlaştığı görülüyor.

Günün ikinci yarısında spot altın ve petrolde aşağı yönlü hareketlilik arttı.

100 doların üzerinde tutunmakta zorlanan Brent petrol yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 97.1 dolar seviyelerine kadar geldi. Brent petrol Haziran’da gördüğü zirve seviyeden yüzde 20 düşüş kaydetmiş durumda.

ABD Başkanı Joe Biden'in Suudi Arabistan ziyaretinden verilecek mesajların petrol piyasalarını daha da hareketlendirebileceği belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 97,46 ile 100,35 dolar aralığının direnç, 95,22 ile 96,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Altın fiyatları, Fed'in zirve seviyelere tırmanan enflasyon ile mücadele etmek için beklenenden büyük bir faiz artırımına gidebileceği yönünde endişeler nedeniyle geriledi. Spot altın bugün yüzde 1.5 düşüşle 1.710 dolar seviyesini test etti.

Dolar/TL bugün 17.50 seviyelerini test ederken, altının gramı 970 liradan el değiştirdi.

100 baz puanlık faiz artışı fiyatlanmaya başladı

Ülkede güçlü gelen istihdam verilerinin ardından piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi, Fed'in agresif para politikası duruşunun şu ana kadar talebi azaltmada ve enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmede çok az ilerleme kaydettiğini gösterdi.

Son veriler, Fed'in sıkı para politikasında daha da şahinleşerek enflasyonla mücadelesini hızlandırabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından Fed'in temmuz toplantısında tarihi 100 puanlık faiz artışına gitme olasılığı gündeme geldi.

Para piyasalarında bankanın temmuz toplantısında yüzde 80 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı. Fiyatlamalar Fed'in eylül toplantısında ise yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artışı yapmasının beklendiğini gösteriyor.