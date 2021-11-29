Petrol zirvesine Omicron ertelemesi

OPEC ve müttefikleri, yeni tespit edilen Omicron varyantının petrol talebi ve fiyatlarına olacak etkisini değerlendirmek için biraz daha zaman ayırarak teknik toplantılarını çarşamba gününe erteledi.

Petrol fiyatları diğer piyasalara paralel olarak Cuma günü yüzde 10'un üzerinde gerileyerek Nisan 2020'den bu yana görülen en büyük düşüşü kaydetti. Yeni varyant, yatırımcılarda paniğe neden oldu ve ilk çeyrekte arz fazlasının artabileceği endişelerini kuvvetlendirdi.

Cuma günü görülen düşüşün etkisi ABD'deki resmi tatil nedeniyle görülen düşük likiditenin de etkisiyle daha da arttı.

OPEC+ cuma gününden önce ABD ve diğer başlıca petrol tüketicilerinin fiyatları düşürmek için rezervlerinden piyasaya petrol sürme kararı almasının ardından arz fazlasının artacağını belirtmişti.

OPEC+ olarak bilinen OPEC ve onunla birlikte hareket eden diğer petrol ihracatçısı ülkeler, bugün gerçekleşmesi planlanan teknik komite toplantılarını çarşamba gününe erteledi. Çarşamba günü OPEC de ayrı bir toplantı gerçekleştirecek.