Petrolde fırtına sürecek

22 Nisan 2020

Hilal SARI

Küresel petrol talebi COVID-19'un yayılmasını önleyici tedbirlerle nisanda yüzde 20 ila 35 arasında düştü. Bu daha önce benzeri görülmemiş bir durum ve uzmanlara göre fiyatlardaki düşüşü arz kesintileriyle engelleyebilecek bir üretici grubu yok. Fiyatların eksiye düşebileceği konusunda geçen hafta uyarı yapan Goldman Sachs analistleri, dalgalı seyrin devam edeceğini öngörüyor ve “Şiddetli bir yeniden dengelenme öncesi dalgalı seyir göreceğiz” diyor.

WTI mayıs vadelileri dün yüzde 100’e yakın yükselse de eksideki seyrini sürdürdü ve gün içinde TSİ 15:30 itibariyle -16,74 dolar/ varile kadar indi. Brent haziran vadelileri de 2002’den bu yana ilk kez 20 doların altına gerileyerek 18,10 dolar/varil düzeyine kadar geriledi. Piyasadaki genel beklenti gelecek birkaç hafta, hatta bir kaç ay boyunca petrol stoklarının yakından izlenmesi ve depolama kapasitelerinin yatırımcıların odak noktası olmaya devam emesi şeklinde.

Haziran ve temmuz vadelileri de riskli

Morgan Stanley Küresel Petrol Stratejisti Martijn Rats, Bloomberg TV’ye verdiği demeçte önceki gün yüzde 300’ün üzerinde düşüşle -40,32 dolara kadar düşen WTI mayıs vadelilerinde düzelme olsa da, gelecek iki ayın vadelileri için riskin devam ettiğini belirtiyor. Nedeni ise petrol ETF’lerine bu iki ay için muazzam bir giriş olması fakat depo sıkıntısının devam etmesi. WTI Haziran vadelileri TSİ öğleden önceki işlemlerde 20 doların altına düştü ve yüzde 20’den fazla azalarak TSİ 16:00 itibariyle gün içinde 11,79 dolara kadar geriledi.

Petrol ETF’lerinin cazibesi düşebilir

Rats, her vadenin sonunda ETF’lerin ucuza satıp yeni vadeyi daha pahalıya almak zorunda kaldığını hatırlatarak EFT’lerin popülerliğini de yitirebileceğini belirtiyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor: “Petrol ETF’lerine son birkaç haftada muazzam bir giriş oldu. Mayıstan kaçan yatırımce haziran ve temmuz vadelilerini çok güçlü bir şekilde destekledi. Ancak piyasa dengelerinde birkaç ay sonra düzelme beklense de, depo kapasitesinde haziran ve temmuz mayısa göre çok daha iyi durumda görünse de, petrol ETF’lerine girişlerle birlikte haziran- temmuz vadelileri için de risk hala devam ediyor. ETF’ler vadesi dolan petrolü ucuza satıp yeni vadeyi pahalıya almak zorunda kalıyor. Önümüzdeki dönemde ETF gelirleri de sıfıra hatta eksiye düşebilir. ETF’lerin popülerliği azalabilir”

Trump’ın dev alımı düşüşü frenleyemedi

ABD Başkanı Donald Trump, 75 milyon varil petrol alımı yapacaklarını duyurduğu konuşmasında petrol fiyatlarının “bir ay gibi bir zamanda 25-38 dolar aralığını göreceğini düşündüğünü” söylese de, hem WTI hem de Brent’te düşüşler sürüyor. "Stratejik Petrol Rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı" diye konuşan Trump mevcut durumun ‘kısa vadeli’ olduğuna dikkat çekti.

En büyük depocuda kapasite doldu

Dünyanın en büyük bağımsız petrol depolama şirketi kapasitesinin dolduğunu duyurdu. Rodtterdam merkezli Royaml Vopak NV, ham petrol ve refine yakıtlar için depolama kapasitesinin tamamen dolduğunu bildirdi. Royal Vopak Mali İşler Direktörü Gerard Paulides yaptığı açıklamada, "Terminallerimizdeki depolama kapasitesi neredeyse tamamen satıldı. Kapasitesi dolan tek depolama şirketi biz değiliz" diye konuştu.

Petrolden çıkan altın ve tahvile geçti



Mumbai merkezli Anand Rathi’den emtia analisti Jigar Triverdi “Bir varlık sınıfındaki - petrol - varlık satışları güvenli liman alımlarını artırıyor. Hisseler bile tüm dünyada düşüyor - ki bu da iyi birşey” diyor. WTI’nın rekor düştüğü pazartesi altın yüzde 1 yükselişle tekrar 1,700 dolar/ons’un üzerine çıkmıştı. OANDA kıdemli analiste göre ise kısa vadede altında yükseliş olsa da, petrol fiyatlarındaki düşüş uzun vadede deflasyonel bir etki yaratıyor ve altın fiyatlarını da baskılayabilir. Devlet tahvillerine giriş de hızlandı ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi TSİ 16:00 itibariyle gün içinde yüzde 0,54 düzeyine kadar kadar geriledi. 30 yıllıklarda bile getiri gerileyerek gün içinde yüzde 1,126 düzeyine kadar geriledi. JPMorgan, petroldeki düşüşün Hindistan tahvillerine Endonezya’ya göre daha fazla yaradığını belirtti. Düşen petrol fiyatları ithalatçı Hindistan’ın tahvillerine girişi hızlandırırken, IMF’den 60 milyar dolar likiditesi sağlayan Endonezya ise cari açığı üzerindeki baskısı ve düşen emtia fiyatları nedeniyle ABD merkezli bankaya göre tahvil yatırımcısı için cazibesi azalan bir ülke.



Brent neden WTI kadar düşmüyor?



ABD petrolü tarihte görülmemiş bir çöküş yaşarken, Brent’teki düşüş WTI’daki kadar sert değil. Dün 18 yıldır görmediği düzeylere gerileyen ve 20 doların altına inen Brent’in WTI’ya göre nispeten daha dirençli olmasının nedeni ise Morgan Stanley’den Rats’e göre “Zaten denizde çıkartılan bir petrol türü olması nedeniyle Brent petrolün doğrudan depo olarak da kullanılabilen tankerlere aktarılıyor olması.” Resmi verilere göre ABD petrolünün yaklaşık yüzde 63’ü kaya petrolü, yani denizde değil karada çıkartılıyor.