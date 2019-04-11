Petrolde üretim kısıntısı sona erebilir

11 Nisan 2019

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Venezuela ve İran'ın petrol arzının daha da düşmesi ve fiyatların artmaya devam etmesi halinde, Temmuz ayından itibaren petrol üretimini artırmayı değerlendiriyor.

Reuters'a bilgi veren OPEC kaynakları, üretim kesintilerinin daha da uzatılması halinde arzın aşırı sıkılaşma ihtimali bulunduğunu ifade ettiler.

Venezuela'nın ham petrol üretimi ABD yaptırımları nedeniyle günde 1 milyon varilin altına düştü. Ayrıca Washington, Tahran'a yönelik yaptırımlarını da sertleştirirse, İran'ın petrol ihracatı Mayıs ayından sonra daha da gerileyebilir.

OPEC; Rusya ve OPEC+ olarak bilinen diğer üreticiler ile birlikte, petrol üretimini 1 Ocak'tan itibaren altı ay süreyle günde 1.2 milyon varil düşürme kararı almıştı. OPEC anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına karar vermek için 25-26 Haziran'da toplanacak.

OPEC'in arz kısıntısı, ham petrolün varil fiyatının yıl başından bu yana yüzde 32 artışla 72 dolara yükselmesini sağladı.

Fiyatların yükselmesiyle birlikte ABD Başkanı Donald Trump, üretim kısıntısının gevşetilmesi talebinde bulundu. OPEC, üretim kısıntısının devam etmesi gerektiğini söylüyor olsa da, tavrını yumuşattığı görülüyor.

Bir OPEC kaynağı, "Arzda büyük bir düşüş olup petrolün 85 dolara yükselmesi görmek istemediğimiz bir şey, bu yüzden üretimi artırmak zorunda kalabiliriz" dedi.

Kaynağın verdiği bilgiye göre piyasa görünümü belirsizliğini koruyor. Belirsizliğin büyük kısmı, OPEC'in Haziran toplantısından önce Washington'un İran ve Venezuela yaptırımlarını ne derece sertleştireceğinin bilinmemesinden kaynaklanıyor.

Kaynak: Reuters