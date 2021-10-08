Petrolde yükseliş sürüyor, 83 dolar aşıldı

Petrol fiyatları, bazı sektörlerin yüksek fiyatlı doğalgaz yerine petrol kullanmaya başladığına işaret gelişmeler ve ABD hükümetinin şimdilik stratejik rezervlerinden petrol satışına gitmeyeceği beklentisiyle yükselişini sürdürdü.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1'den fazla artarak 83 doların üzerine yükseldi. ABD hafif ham petrolü vadeli varil fiyatı yüzde 1.1 artarak 79.14 dolara yükseldi. Petrol fiyatları bu seviyelerden kapanırsa hafta başından bu yana yüzde 4.5 prim yapmış olacak.

ABD Enerji Bakanlığı açıklaması ile petrol fiyatları yükseldi

Commonwealth Bank analisti Vivek Dhar yayınladığı bir notta, "Petrol fiyatları, ABD Enerji

Bakanlığı'nın 'şu anda' petrol fiyatlarındaki yükselişi yavaşlatmak için ABD stratejik petrol

rezervlerinden yararlanmaya yönelik bir planı olmadığını söylemesinin ardından yükseldi" dedi.

"80 doların üzerinde kalıcı olursa 86 dolar görüebilir"

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan petrol fiyatları analizinde fiyatların 80 doların üzerinde kalmasıyla birlikte 86 dolar düzeyinin görülebileceğine işaret ediliyor. Vakıf Yatırım'ın bilgi notu şöyle;

"Petrol piyasalarında bu hafta gündem OPEC+ toplantısıydı. OPEC+’in petrol üretimini günlük 400 bin varil artırma anlaşmasına uyacağını açıklamasının ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler görüldü. Brent Petrol 82 dolar seviyelerinin üzerine çıkarken, son 7 yılın en yüksek seviyesi test edilmiş oldu. Petrol fiyatları bir süredir küresel çapta yaşanan enerji sıkıntısı ve talebin arzı aşacağına dair beklentilerle yükselişini sürdürüyor. Brent’te 80 dolar seviyesi birçok otoriteye göre önemli bir eşik olarak görülüyordu. Teknik olarak 80 dolar üzerinde 86 dolar seviyelerine doğru hareketin sürebileceğini düşünüyoruz. 80 dolar seviyesi ise eşik olarak izleyeceğimiz seviye olacak.