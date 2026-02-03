Pfizer beklentileri aştı, COVID-19 etkisi bilançoyu baskıladı

Pfizer, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde analist beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi.

Pfizer'in çeyrek dönem geliri, yıllık bazda yüzde 1 düşüşle 17,56 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna karşın, 16 analistin 16,95 milyar dolarlık ortalama beklentisi aşılmış oldu. Düzeltilmiş hisse başına kar (EPS) 0,66 dolar seviyesinde açıklanırken, piyasa beklentisi 0,57 dolar düzeyindeydi. Öte yandan şirket, söz konusu dönemde 1,65 milyar dolar net zarar açıkladı; hisse başına kar ise -0,29 dolar olarak kaydedildi.

Gelirlerde satışlardaki düşüş etkili

Gelirlerdeki sınırlı gerilemede, Comirnaty ve Paxlovid başta olmak üzere COVID-19 ürünlerine yönelik satışlardaki düşüş etkili oldu. Bu ürünler hariç tutulduğunda ise Pfizer'in gelirlerinin operasyonel olarak yüzde 9 arttığı görüldü. Söz konusu artışta Abrysvo, Eliquis ve onkoloji biyobenzerlerinin katkısı öne çıktı.

Şirket, 2025 yılı içinde 11 kritik klinik çalışmayı başlattığını, 2026 yılında ise yaklaşık 20 yeni klinik çalışmanın hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi.

Pfizer, 2026 yılına ilişkin gelir beklentisini 59,5 ila 62,5 milyar dolar aralığında teyit ederken, COVID-19 ürünlerinden yaklaşık 5 milyar dolar gelir öngördüğünü açıkladı. Şirket ayrıca bu yıl kârlılığı desteklemeye yönelik stratejik yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.