Pfizer'ın ilk çeyrekte karı beklentileri aştı
Dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden Pfizer, ilk çeyrek kârı beklentilerin üzerinde artarak hisse başına 80 cent olarak açıklandı.
Dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden Pfizer, ilk çeyrekte Wall Street beklentilerinin üzerinde kar elde etti.
Pfizer'ın ilk çeyrekte düzeltilmiş hisse başına karı 73 cent olan analist beklentilerinin üzerinde 80 cent olarak gerçekleşti.
İlk çeyrekte şirketin gelirleri ise 11,8 milyar dolar seviyesindeki beklentilerin üzerinde 12 milyar dolar oldu.