Pınar Abay, ING Belçika'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu

ING Grubu’na bağlı ING Belçika bünyesinde üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, bu görevlerine ek olarak ING Belçika Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Abay, bu atama ile ING Belçika’nın 150 yıllık tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Pınar Abay, ING Belçika Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, yaş sınırı nedeniyle görevinden ayrılan Diego du Monca’dan devraldı.

ING Türkiye’ye 2011 yılında Genel Müdür olarak atanan Pınar Abay, bu görevine ek olarak 2016 yılından beri ING Belçika Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevini yürütüyordu.

1 Ocak 2020 itibarıyla ING Grubu Global İcra Kurulu Üyeliği ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanlığı’na atanan Abay, Pazar Liderleri Bölgesi’nden sorumlu olarak Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’daki bireysel ve kurumsal bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesine liderlik ediyor.

Kariyerine 1998 yılında başlayan Abay, 2011 yılında ING Türkiye ailesine katılmadan önce, danışmanlık şirketi McKinsey&Company San Francisco ve New York ofislerinde görev yaptıktan sonra İstanbul ofisinde yönetici ortak olarak çalışmış ve bankacılık sektörüne danışmanlık vermişti.

“Çeşitliliğin en önemli unsurlarından biri de cinsiyet”

Atama ile ilgili görüşlerini aktaran ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi Pınar Abay, “ING olarak çeşitlilik ve kapsayıcılığı iş stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyor ve ING Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikamız çerçevesinde ilerliyoruz. ING’de çeşitliliği sadece doğru olduğu için desteklemiyoruz, aynı zamanda stratejimizi gerçekleştirebilmek için de çeşitliliği sağlamanın büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bir adım önde olmak için ekiplerin farklı geçmiş ve perspektiflere sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Çeşitliliğin en önemli unsurlarından biri de cinsiyet. Özellikle Yönetim Kurullarının daha çeşitli ve kapsayıcı hale getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda, yarısından fazlası kadın olmak üzere çok çeşitli geçmiş ve deneyimlere sahip değerli yöneticilerin bulunduğu ING Belçika Yönetim Kurulu’nun Başkanı olarak atanmaktan ayrıca gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.