Piyasa PPK’ya kadar tedbirli gidecek

09 Temmuz 2019

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasının ardından nasıl tepki vereceği merakla beklenen piyasalarda, TL varlıklardaki satış sınırlı kaldı. Sabah saatlerinde verilen tepkilerden sonra denge arayışına girildi. Asya seansında 5,82 seviyesini gören ve sabah saatlerinde 5,78 seviyelerde olan kur, 5.72’de dengelendi. Bazı bankacılar, kamu bankalarının bazı bankacılar da vatandaşın satış tarafında olduğunu söyledi. Bankacılara göre artık ‘agresif’ faiz indirimi beklenen temmuz PPK toplantısına kadar piyasa temkinli gidecek.

Kayıplar telafi edildi

Geçtiğimiz hafta değer kazanan TL, haftasonunda Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınarak yerine Murat Uysal’ın atanmasının ardından gece saatlerinde Asya seansında 5,8245’e kadar sert yükseldi. Haftaya nasıl başlayacağı merakla beklenen TL, 5,78 seviyelerinden güne başladı ve 5,72’lere geriledi. Yükselişte Merkez Bankası’nın tepesindeki değişiklik sonrası artan ‘yüksek faiz indirimi’ beklentisi etkili oldu. Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösteren TL dolar karşısında yüzde 1.6 civarında değer kaybını uğradı.

G20 ardından iyimser havayla 100.000 üzerini aşan endekste, yükselişin devamı gelmeyince geçtiğimiz haftayı yüzde 3.3’lük getiriyle 99.365 seviyesinden kapatan Borsa İstanbul’da hafta sonundaki görevden alma sürecine paralel sert bir düşüşle başladı. 97890 puana kadar gerileyen Borsa endeksi, kayıplarının bir kısmını telafi ederek 98800- 99000 puana doğru hareket etti. Öte yandan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden güçlü gelmesi ve Temmuz ayı için Fed faiz indirimi beklentilerine yönelik belirsizlik ile birlikte artan Jeopolitik risk algısı yurtdışı borsalarda kar satışları devam etti.

Tahvil piyasasında iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi spot kapanışta yüzde 19.12 seviyesindeydi. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 16.73’den işlem gördü.

CDS’ler haftaya yükselişle başlarken 395 seviyelerinden işlem gördü. Analistler, “Hafta içinde 371 seviyelerine kadar gerileyen CDS’lerdeki yükseliş TL varlıklar ilişkin tekrar risk algısının yükselmeye başladığına işaret ediyor. CDS’lerin tekrar 420’li seviyelerin üzerine yönelmesi TL varlıklar için kısa vadeli negatif fiyatlamanın tekrar güçlenebileceğinin işareti olabilir” dediler.

Gözler FED’de

Yurtdışı piyasalarda gözler, Fed Başkanı Powell’ın yarın Temsilciler Meclisine, Perşembe de Senatoya yapacağı yarıyıl para politikası sunumunda olacak. Ayrıca ABD’de veri tarafında ise Perşembe gelecek TÜFE verisi de FED faiz indirimi beklentileri açısından ön plana çıkacak. İçeride Perşembe günü cari denge, Cuma günü ise sanayi üretimi önemli olacak. Küresel piyasalar ayrıca, Çin’de Çarşamba günü gelecek enflasyon verilerini de yakından izleyecek.

MİNİMUM 300 BAZ PUAN BEKLENİYOR

25 Temmuz’da yapılacak Merkez Bankası Para Politikası toplantısında sınırlı beklenen faiz indirimi beklentisi yerini ‘agresif’ olarak değiştirdi. G20 sonrası ABD ile ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle TL’de gözlenen değer kazancı ve küresel faizlerdeki düşüş eğiliminin yanı sıra yıllık enflasyonda gözlenen sert gerilemeye paralel TCMB’nin bu ay itibariyle faiz indirimlerine başlayacağı tahmin ediliyordu. Fakat, yeni başkan Uysal’ın faiz indirimi konusunda “agresif” olabileceği belirtiliyor. Piyasada en 300 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Analistler, “TCMB bu seviyelerin üzerinde 400 puanlık bir indirime giderse, o işte yüklü ve hızlı indirim olur. Piyasa da bunu şüphe ve endişe ile karşılayabilir. O yüzden de piyasa 25 Temmuz’u temkinli bir şekilde bekleyecek” dedi.

HAZİNE 12,3 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya 12 milyar 317,5 milyon lira borçlandı. Bakanlık, ilk ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20,99 ve bileşik faiz yüzde 20,60 oldu. Nominal teklifin 8 milyar 506 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 347 milyon lira, net satış 5 milyar 76,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 134 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 850 milyon liralık satış yapıldı. İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli, TÜFE ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 4,13, reel bileşik faiz yüzde 4,17 olarak belirlendi. Nominal teklifin 1 milyar 82 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 710 milyon lira, net satış 720,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 420 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 821,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 450 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya toplam 12 milyar 317,5 milyon lira borçlandı.