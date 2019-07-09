Piyasa PPK’ya kadar tedbirli gidecek
Piyasalar, haftasonu MB Başkanı Çetinkaya’nın görevden alınması sonrasında haftaya sert satışlarla başladı. Fakat ilk verilen tepkilerden sonra denge arayışına girildi. Kur 5,72 seviyesinde dengelendi.
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