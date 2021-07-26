Piyasa tatil dönüşü zayıf

Uzun bayram tatilinin ardından Türk Lirası varlıklar haftaya zayıf başladı. Yeni haftanın ilk saatlerinde geçen hafta olduğu gibi 8,55 düzeyinde değerlenen dolar/TL, piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişe geçti. Kur, 8,62 seviyesine kadar çıktı. Dolar/TL ardından 8,57 seviyesine geriledi.

Euro/TL de 10,08'den 10,17'ye kadar yükseldikten sonra 10,10-10,13 bandında işlem görüyor.

Yeni haftada ajanda oldukça yoğun. Bu hafta, piyasaların gelecek dönemde izleyeceği yön açısından kritik önem taşıyan Fed'in çarşamba günü gerçekleştireceği toplantısında alacağı kararlar ve yapılacak yönlendirmeler önemli. ABD ve Euro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının da izleneceği yeni haftada, yurt içinde ise TCMB'nin açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu takip edilecek.

Öte yandan Hazine'nin bugün düzenleyeceği ihaleler de takip ediliyor. Hazine bugün 6 yıl vadeli değişken faizli ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Yarın ise 11 ay vadeli bono ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihaleleri izlenecek. Bu ihalelerle Temmuz ayı borçlanma programı da tamamlanacak.

Küresel piyasalarda son durum nasıl?

Dolar, euro karşısında Nisan başından bu yana en yüksek seviyesine yakın seyrederken, yatırımclar ekonomiye verilen desteğin ne zaman çekileceğiyle ilgili ipuçları için Fed'in bu haftaki para politikası toplantısını yakından izliyorlar. Rekor seviyede bulunan ABD hisse senetlerinin risk iştahını desteklemesiyle dolar güvenli liman yen karşısında 12 günün zirvesine yakın seyrediyor.

Asya borsaları, eğitim ve gayrimenkul sektörlerine yönelik yeni düzenlemelerin Çin hisse senetlerini düşürmesi ve ABD şirketlerinin açıkladığı bilançoların gelişmekte olan piyasalardaki fonları Wall Street'e çekmesiyle, yedi ayın dip seviyesine geriledi. Çin eğitim ve gayrimenkul sektörlerinin, hükümet kurallarının sıkılaştırılacağı endişesiyle ağır darbe almasıyla, Çin lokomotif hisseleri yüzde 2,4 düşüşle 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş nedeniyle Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,4 düşüşle ocak başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 1,4 yükseldi ancak yedi haftanın dip seviyesine yakın seyretmeye devam etti.

Petrol fiyatları, COVID-19'un varyantlarının yayılması ve Çin'deki sellerin yakıt talebini düşüreceği endişesiyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 73,66 dolara geriledi.

Altın fiyatları, ABD tahvil getirilerindeki gerilemenin ve Delta varyantı vakalarındaki artış endişelerinin etkisiyle hafif yükselirken, yatırımcılar Fed'in bu haftaki para politikası toplantısını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.806 dolara yükseldi.

Başta Bitcoin olmak üzere kriptoparalarda güçlü yukarı hareket devam ediyor. Bitcoin fiyatı Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, Ethereum da 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Sabah saatleri itibariyle, Bitcoin yüzde 11,65 artışla 38.475 dolar, yüzde 7,57 yükselişle Ethereum 2.336 dolar ve Dogecoin yüzde 14,57 artışla 0,2275 dolar seviyesinden işlem görüyor.