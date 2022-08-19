Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) dün beklenmedik 100 baz puan faiz indirimi ardından bir süredir işlem gördüğü 18 seviyesinin üzerine çıktı. Bankacılar TCMB açıklamalarından parasal aktarım mekanizmasında bir adım daha bekliyorlar.

TCMB faiz indirimini iktisadi faaliyette yaşanan ivme kaybının telafisi, istihdam ve sanayi üretimini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Banka faiz için "yeterli" tanımlamasıyla politika faizinin önümüzdeki dönemde sabit tutulacağı bunun bir indirim döngüsü başlangıcı olmadığı mesajı verdi.

PPK kararının ardından yönünü yukarı çeviren Dolar/TL, en yüksek 18.15'i test etti.

Dolar/TL güne 18.10 civarında başladı. Euro/TL, 18.24'ten alıcı buluyor.

Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında nisandan bu yana yüzde 18, yıl başından beri ise yüzde 27 kayıp yaşadı. Geçen yıla göre ise değer kaybı yüzde 40'ın üzerinde.

Dün 1032 liraya kadar yükselen gram altın ise kalıcı olamadı ve yönünü aşağı çevirdi. Gram altın, bu sabah 1021 lira civarında işlem görüyor.

Dolar endeksi 1 ayın zirvesinde

Diğer yandan Fed'in agresif faiz artırımına devam edeceği beklentileriyle ABD doları güçlenmeye devam ediyor.

Dolar Endeksi bu sabah 107,72 puan ile 18 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Şu sıralarda da 107,61 seviyesinde.

ABD doları, Euro karşısında 1,0086'ya kadar yükseldi. Euro, son bir haftada ABD doları karşısında yüzde 1,71 değer kaybederken, GBP'nin değer kaybı da yüzde 1,80 oldu.

Geçen hafta kritik 1800 dolar sınırını test eden ons altın ise üst üste beşinci güne de negatif başladı. Ons altın 1755 dolar civarında işlem görüyor.

Piyasa TCMB'den yeni adım bekliyor

PPK açıklamasında, "Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmekte" denildi. PPK metninde takip eden cümlede, "Kurul, makro ihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir" ifadesi yer aldı.

PPK'da yer alan bu açıklamalar piyasalarda kısa vadede kredi maliyetleri ile politika faizini yaklaştıracak yönde bir adım beklentisi oluşturdu.

Enflasyon ve TL'de değer kaybına vurgu

Birçok yabancı ekonomist TCMB'nin adımlarını anlamlandıramadıklarını; indirimin daha yüksek enflasyon ve TL'de değer kaybı olarak yansıyacağını, bu nedenle anlamlı bir faydasının görülemeyeceğini söyledi.

Goldman Sachs karar sonrası enflasyonda zirve tahminini yüzde 90'a çıkarırken, JP Morgan politika faizi ile enflasyon arasındaki bağın yok olduğuna dikkat çekti.

Üst düzey bir bankacı, "TCMB'nin faiz indirim kararını yorumlaması çok zor. Büyümenin zayıflaması nedeniyle adım atılması mevcut politika içinde kısmen anlaşılabilir. Ancak büyümeyi yavaşlatacak şekilde kredilerin yavaşlamasını kısa süre önce isteyen de ekonomi yönetimi idi. Burada bir karmaşa var" dedi ve ekledi: "Bu karar değerlendirilirken döviz rezervleri de mutlaka birlikte düşülmeli. TCMB son 3 haftada 15.4 milyar dolar rezerv artırdı. Turizm çok kuvvetli, reeskont ihracatçı döviz gelirleri de çok yüksek. Bunun yanı sıra Rusya kaynaklı 5-6 milyar dolarlık giriş var. TCMB rezervlerinin bizim bilmediğimiz bir dış kanaldan önümüzdeki dönem daha da artacağını düşünüyor olabilir. Dış finansman garanti edilerek faiz indirimi riski alındığını düşünmek istiyorum."

TCMB net uluslararası rezervleri son üç haftada kaydettiği yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden 15.7 milyar dolara toparlandı. Aynı dönemde TCMB toplam rezervleri 15.4 milyar dolar artışla 113.7 milyar dolara yükseldi.

Bankacı dün faiz kararı sonrası bireysel taraftan döviz talebi geldiğini TL'nin 18 üzerinde daha da yükselmemesi için 1 milyar dolar üzerinde döviz satışının yapıldığını tahmin ettiğini de söyledi.