Piyasa yapıcı bankalara tahvil ihalelerinde öncelik tanınacak

Piyasa yapıcı (PY) bankalar yarından itibaren sabit kuponlu DİBS'ler için TCMB geri alım ihalelerinde Hazine'den bu yıl satın aldıkları sabit kuponlu tahvil ile orantılı olarak öncelikli olacak. Bankacılık kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre TCMB ilgili hakkı, bankalara bugün gönderdiği yazı ile bildirdi.

TCMB açık piyasa işlemleri (APİ) nominal portföy büyüklüğünü ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla bu yıl için, TCMB analitik bilanço aktif toplamının yüzde 5'i olarak belirlemişti. Bu kapsamda yılbaşından beri tahvil alımı da gerçekleştiriyordu.

TCMB yılbaşından beri gerçekleştirdiği DİBS alımlarıyla 6 Nisan itibarıyla DİBS portföyünü geçen yıl sonundaki 74.1 milyar TL'den 84.55 milyar TL'ye yükseltti. Bankanın aktif büyüklüğü ise dün itibarıyla yaklaşık 2 trilyon TL. Bankanın açıkladığı yüzde 5 orana göre TCMB'nin APİ portföy büyüklüğünü 100 milyar TL'ye kadar yükseltme hakkı bulunuyor.

Banka bu yıl toplam 15.5 milyar TL DİBS itfası da gerçekleştirecek.

Bugün bankalara giden yazıda yer alan bilgilere göre Hazine'nin bu yıl ihraç ettiği toplam sabit kuponlu ihracının yüzde 10'unu satın alan bir PY banka TCMB'nin açtığı bir sabit kuponlu geri alım ihalesindeki toplam tutarın yüzde 20'sine ilişkin teklif verebilecek. İlgili teklif ihalede kazanırsa banka ihalede geri alınan toplam tutarın yüzde 2'ini TCMB'ye satma hakkı elde edecek.

Daha önceden ilgili ihalelerde banka bazında bir sınır bulunmuyordu. Her PY bankanın bugüne kadarki Hazine ihalelerinden aldığı sabit kuponlu tahvil tutarı TCMB'den alacağı tutarı da belirlemiş olacak.

Son yıllarda sabit kuponlu tahvillere bankaların ilgili oldukça düşük seviyede. Bankalar Hazine borçlanmalarında daha çok değişken kuponlu, TÜFE'ye endeksli tahvillere yöneliyor. Bu da sabit kuponlu tahvillerde düşük likidite ile sonuçlanıyor. İşlemcilere göre TCMB'nin bu adımını PY sistemini ve sabit kuponlu tahvillerdeki düşük likidite sorunlarını kısmen de olsa gidermeyi amaçlıyor.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.