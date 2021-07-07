Piyasa yön bulmak için Fed tutanaklarını bekliyor

Hilal SARI



Almanya’dan gelen beklentilerin sert şekilde kötüleştiğine dair ZEW verisi ve ardından artması beklenirken düşen bir sanayi üretimi, Euro’nun dolar karşısında üç ayın en düşük düzeyine gerilemesine neden olurken, dolardan altına, Bitcoin başta olmak üzere kripto paralardan hisse piyasalarına, yatırımcılar söylemi son dönemde “şahinleşen” ABD Merkez Bankası’nın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının notlarına odaklanmış durumda.



Euro/dolar 3 ayın en düşük seviyesinde



Dolar endeksinin 3 ayın en yüksek düzeylerinde 92’nin üzerinde seyretmesiyle birlikte, euro/dolar paritesi de salı günü gördüğü üç ayın en düşük düzeyi olan 1,1806’dan dün hafif yükselişle TSİ 15:00 itibariyle 1,1824 düzeyine kadar geldi. Ancak dün açıklanan Fed tutanaklarında doları güçlendirecek “şahin” bir mesaj çıkması durumunda paritede aşağı yönlü hareketler beklenebilir. Ancak doları zayıflatan bir tutanak paritede uzmanlara göre tekrar 1,20’nin üzerlerinin görülmesini de sağlayabilir. Validus Risk Management CEO’su Kevin Lester “Dolar öngörülerindeki farklılaşmanın ana kaynağı Fed’in enflasyona ilişkin tonunun değişmesi” diyor ve ABD’de birçok gelişmiş ekonomiye göre enflasyonun çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu, Lester’e göre “nominal olarak getiri avantajı olduğu halde ABD doları cinsinden varlıkların cazibesini azaltan bir durum.”



Fed-ECB faiz farkı paritede sert düşüş getirebilir



Fransa merkezli Societé Generale “korku” endeksi olarak da bilinen Şikago Emtia Borsası Volatilite Endeksi VIX’in birkaç haftanın zirvesinde olduğuna dikkat çektiği notunda foreks piyasasının öncü değil takipçi piyasalardan biri olduğunu belirterek, Euro/dolar paritesinin bir süre daha 1,20’nün üzerini görmesi için hala büyük bir olasılık var. Ancak banka Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed arasındaki mevduat faizi farkının - ABD’de faizlerin artmaya başlamasıyla - tekrar artacağını, bunun da paritede sert düşüşler getirebilecek bir durum olduğunu hatırlatıyor.



“Tapering ve faizin hızı ve zamanlaması kritik”



Credit Agricole’dan G10 Para Birimleri Araştırma Direktörü Valentin Marinov yatırımcıların parasal genişleme programının ne zaman azaltılacağının (tapering) merak edildiğini, tutanaklarda yetkililerin tapering’in ve faiz artırımlarının hızı ve zamanlaması konusunda bir detay verip vermediklerinin izleneceğini belirtiyor. Marinov’a göre bu konuda kullanılan olası net bir ifade piyasada “sürpriz ve şahin” olarak algılanabilir.



Marinov faiz tahminleri piyasasında şimdiden Fed’in gelecek iki yıl içinde yüzde 90 ihtimalle üç faiz artışı yapacağının fiyatlanmaya başladığını, forekx yatırımcılarının öngörülenden daha da erken bir faiz artırımı olup olmayacağına odaklanacağını aktarıyor.

Tahvildeki düşüş altına yarıyor ancak…



10 yıllık ABD Hazine tahvillerinde getirinin dört aydan fazla bir sürenin en düşüğüne gerilemesi, dün altına da altıncı günlük yükselişini kaydettirdi ve spot altın dün yüzde 0,50 yükselişle tekrar 1.800 doların üzerine çıktı ve TSİ 15:34 itibariyle 1.807 doların da üzerinde işlem gördü. Bağımsız analist Ross Norman “Altında tabii ki ana etken ABD Hazine tahvillerindeki düşüş” değerlendirmesini yaparken, Exinity Group Baş Piyasa Analisti Han Tan, “FOMC tutanakları spot altının 1.800 doların üzerinde tutunup tutunamayacağını belirleyebilir” değerlendirmesini yapıyor. Altın fiyatları özellikle ABD’de yükselen faizlere karşı hassas çünkü ABD faizi yükseldiğinde altının enflasyon koruma cazibesi de azalıyor.

Kripto paralar ve hisse de tutanaklardan yön bulacak



Bitcoin son 7 gündür 35 bin doların altında stabil bir seyir içindeyken, Ethereum’da ise haftalık yükseliş yüzde 11’i aştı ve dün TSİ 15:40’ta Ethereum yüzde 3 artışla 2.389 dolardan işlem gördü.



Petrolde ise OPEC+ ittifakındaki çatırdamanın ardından Brent TSİ 15:40’ta hafif yükselişle 74,85 dolarda, WTI 73,50 dolarda işlem gördü. Yeniden açılmalarla arzın talebe yetişemeyeceğine yönelik endişeler birçok kuruluşun petrol için fiyat öngörüsünde 100 dolarların mümkün olduğunu söylemesiyle sonuçlanmıştı.



Küresel kurumlar vergisinin artık gerçek bir olasılığa dönüşmesi ve dünya genelinde daha bulaşıcı Delta ve Delta+ varyantlarının da etkisi ise hisse piyasalarındaki iştahı bir nebze törpülüyor ve rekorlara yakın seyreden borsalarda karışık bir hareket gözlemleniyor.