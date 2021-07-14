Piyasada faiz kararı sonrası önemli değişim yok

Piyasada Merkez Bankası faiz kararı sonrası önemli bir değişim yaşanmadı. Dolar 8,60'ın üzerindeki yatay seyrine devam ediyor.

TCMB beklendiği gibi politika faizini değiştirmedi. Bu arada bazı ekonomistlerin 'ilave sıkılaştırma' mesajı verilir mi beklentisi karşılık bulmadı. "Yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor" diyen Merkez Bankası, para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini yineledi.

Haziran ayı ortasından bu yana ilk defa 8,60 seviyesi altına gerileyerek dün 8,5840 seviyesini test eden dolar/TL, bugün 8,60'ın üzerinde el değiştirdi. Faiz kararı öncesi en yüksek 8,64 seviyelerini test eden kur, kararın ardından 8,61 seviyelerinde dengelendi.

Borsada ise bugün alıcılı seyir etkili. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,5 değer kazanarak 1.368 puana kadar yükseldi.