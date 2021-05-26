Piyasada gözler Erdoğan'a çevrildi

İç siyasi gündemdeki gelişmeleri yakından izleyen piyasalarda, dünkü kayıpların ardından yeni gün daha sakin başladı. Borsa yüzde 1 civarı primli seyrederken, dolar 8,45 seviyelerinde.

Dün piyasalardaki satış baskısına tam olarak anlam verilemezken, genel görüş CHP'nin tekrarladığı seçim çağrısı ve organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker'in yaptığı açıklamaların siyaseti nasıl etkileyeceği hakkındaki belirsizlik olarak öne çıktı.

Satış dalgası sonrası BIST-100 günü 1.400 puanla gün içi en düşük seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul bugüne ise yüzde 0,92 değer artışla 1.413 puandan başladı. İlk işlemlerde endeks, yüzde 1,5'e yakın primle 1.420 seviyelerinde yer aldı.

Dolar 8,48'den döndü

Dün, dolar/TL, yüzde 1 yükselişle 8,48 seviyelerini test ederken, euro/TL gün içinde kırdığı rekoru 10,39 olarak güncelledi. Döviz kurları dünkü kapanış seviyelerinin altında işlem görüyor. Dolar/TL 8,4350; euro/TL 10,33 düzeyinde el değiştiriyor.

Gram altın zirveye ilerliyor

Küresel çapta artan enflasyon oranları sonrası faiz artışlarının gündeme gelmesi, ABD doları ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesinden destek bulan spot altın fiyatları, 2 aydır devam ettirdiği yükseliş trendiyle bu sabah saatlerinde 1.907 doları gördü. Yurt içinde dolar/TL kuruyla da desteklenen hareketlilik sonrası gram altın 517 lira ile tarihi zirvesine yaklaştı.

Brent petrolün varili ise 68 doların üzerinde yatay hareketlerini sürdürüyor.

Gözler Erdoğan'da

Piyasaların veri anlamında zayıf olduğu hafta ortasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup toplantısında siyasi gündeme dair vereceği mesajlar ve akşam ABD'li yatırımcılarla görüşmesi takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yatırım yapılmasını görüşmek üzere ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile çevrim içi toplantıda buluşacak. 18:30'da başlaması planlanan görüşmeye 20 büyük firmanın yöneticilerinin katılması bekleniyor. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ABD Ticaret Odası ve TOBB tarafından organize ediliyor.