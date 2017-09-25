Piyasada kayıplar arttı

25 Eylül 2017

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu bugün yapılıyor.

Jeopolitik riskleri artırması beklenen referandum için oy verme işlemi başlarken, yurtiçi piyasalarda satış baskısının hakim olduğu gözleniyor.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi haftaya 446 puan düşüşle 103.676 puandan başladı. Endekste ilk işlemlerin ardından satış baskısı artarak devam etti. Bir ara 101.756 puana kadar inen BİST 100, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 1740 puan düşüşle (yüzde 1,67) 102.383 puan seviyesinden girdi.

Geçen hafta 3.50 seviyesini aşan dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 3.50 civarında açıldı. Sonrasında yukarı yönlü bir seyir izleyen kur 3.5310'a kadar çıktı. Kur, sonrasında 3.52 seviyesinin altına gevşedi. Euro/TL ise 4.18 seviyesi üzerinde hareket ediyor.

Piyasalar, referandum sürecinin yanı sıra Almanya seçim sonuçlarının yansımalarını ve küresel piyasaları izliyor.

Başbakan'ın açıklamaları sakinleştirdi

Piyasalarda açılış sonrası artan satış baskısı Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları sonrasında bir miktar dizginlendi. Birkaç televizyonun ortak yayınında, medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Yıldırım, referandum yapma inadının sıcak çatışmaya zemin hazırladığını belirterek ekonomik, diplomatik ve askeri boyuttaki adımlar için çalışma yürüttüklerini söyledi. Başbakan, "Vatandaş rahat olsun, savaşa girdiğimiz yok" dedi.

Türkiye sert tepki gösterdi

IKBY'nin bağımsızlık referandumu yapılacağı açıklamasına bazı bölge ülkeleriyle birlikte Türkiye de referandumun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Kararın iptal edilmemesi sonrasında cuma günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantılarında Türkiye'nin atacağı adımlar belirlendi. Öte yandan hükümete sınır ötesi operasyon için verilen yetkiyi uzatan tezkere de cumartesi günü TBMM'de kabul edildi.

Öte yandan, referandumda Ortadoğu'da istikrarsızlığı ve şiddeti artıracağına ilişkin bölgesel ve uluslararası endişelere rağmen oy verme işlemi başlarken Dışişleri Bakanlığı, referandumun sonuçları bakımından Türkiye için yok hükmünde olduğunu ve Türkiye'nin kendisine yönelecek tehditler karşısında "tüm önlemleri" alacağı açıkladı.

Küresel piyasaların da tadı yok

Küresel piyasalarda ise euro, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dördüncü kez seçimi kazanması ancak aşırı sağa olan desteğin artmasıyla bölünmüş bir parlamentoyla karşı karşıya kalmasının ardından değer kaybetti.

Merkel'in Alman sınırlarını 1 milyondan fazla göçmene açtıktan iki yıl sonra göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AFD) yarım yüzyıldan uzun sürede parlamentoya giren ilk aşırı sağ parti olması şaşkınlık yarattı.

Euro 8 Eylül'de gördüğü iki buçuk yılın zirvesi olan 1.2092 dolardan biraz daha uzaklaşarak yüzde 0.2 düşüşle 1.1930 dolara geriledi. Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım programını daraltmaya başlayacağının ipucunu verdiği 8 Eylül toplantısıyla birlikte iki buçuk yılın zirvesini görmüştü.

Asya borsaları satıcılı

Asya borsaları Çin ekonomisine ilişkin endişelerin baskısıyla geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi seans başındaki ılımlı kazanımlarını geri vererek yüzde 0.6 ekside bulunuyor.

Çin hisseleri Fed'in para politikasını sıkılaştırma yanlısı tutumu ve S&P'nin Çin'in kredi notunu düşürmesinin ardından geçen haftanın son günlerine doğru geriledikten sonra dalgalı seyir izliyor.

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