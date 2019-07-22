Piyasada kritik hafta
Yurt içi piyasa, Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararına odaklandı...
Geçtiğimiz haftayı 5.65 civarında tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 5.68'in üzerini test ederek başladı.
Piyasada bir yandan Türkiye-ABD ilişkileri izlenirken, diğer yandan Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın para politikasında daha gevşeme yanlısı olacağına işaret ettiğini belirten ekonomistler, TCMB'den 25 Temmuz'da faiz indirim beklentisini 250 baz puana yükseltti.
Analistler TCMB'nin 400 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi yapmasının kurda bozulmaya neden olabileceğini belirtiyorlar.
Bu sabah en yüksek 5.6830 seviyesini gören dolar/TL, saat 09:25 itibariyle 5.6805 seviyesinde yer aldı.