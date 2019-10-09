Piyasada operasyon tedirginliği

09 Ekim 2019

Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna yönelik askeri operasyon başlatması yurtiçi piyasaların üzerinde baskının devamına neden oldu.

Bu baskıyla birlikte Borsa İstanbul yüzde 2'i aşan oranda değer kaybı ile 100.000 puanın altına inerken, dolar/TL ise yüzde yüzde 1'e yakın yükselişle 5.87'yi geçti.

BİST 100 endeksi, kapanış dakikalarına doğru artan satış baskısıyla günü 99.648 puandan tamamladı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2.17 oranında değer kaybetti. Böylece endeks 23 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.

Borsanın kapanış dakikaları itibariyle dolar/TL kuru yüzde 0,75 artışla 5.5760 seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de Suriye'ye askeri operasyonun başlamasının ardından değer yitirdi.

Tradeweb verilerine göre, Türkiye'nin uzun vadeli dolar cinsi tahvilleri en fazla düşüşü kaydetti. Türkiye'nin 2045 vadeli tahvili 0.7 sent düşüşle iki haftanın dip seviyesine geriledi.

Oynaklık göstergesi 3 haftanın zirvesinde

Türkiye'nin Suriye'ye operasyon başlatmasının ardından TL'nin değer kaybetmesiyle TL'nin öngörülen oynaklık göstergesi üç haftanın zirvesine yükseldi.

Fenics verilerine göre, TL'nin 1 haftalık öngörülen oynaklık göstergesi yüzde 10.35'e yükselirken, bir yıllık

öngörülen oynaklık göstergesi yüzde 17.8'e yükselerek dört haftanın zirvesine çıktı.

Analistler, yurt içi piyasalar açısından Suriye sınırındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini, konuyla ilgili yapılan açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, ABD ve Çin tarafından gelebilecek açıklamaların izleneceğini ifade etti.