Piyasada rahip etkisi!

25 Temmuz 2018

ABD'de devam eden dava nedeniyle bir süredir baskı altında olan Halkbank hisseleri, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahibin ev hapsine alındığı haberinin ardından sert yükseldi.

Halkbank hisseleri yüzde 15 civarı primle işlem görürken; analistler, Halkbank yetkilisi Hakan Atilla davasında ABD ve Türkiye arasında bir uzlaşı ihtimalinin fiyatlandığını belirtiyor.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yargılanması İzmir'de tutuklu olarak devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alındığı belirtildi.

Söz konusu gelişmenin, piyasalar tarafından ABD'de devam eden Halkbank yetkilisi Hakan Atilla davasında ABD ve Türkiye arasında bir uzlaşı ihtimalinin doğduğu şeklinde fiyatlandığını belirten A1 Capital Menkul Değerler Araştırma Direktörü Belgin Maviş, "ABD'deki Halkbank yetkilisi Hakan Atilla davası nedeniyle banka hisseleri özelinde bir baskı vardı. Bu haberin ardından piyasada, ABD ve Türkiye'nin uzlaşı içinde olabileceği konusunda bir beklenti oluştu" dedi ve ekledi:

"Piyasalar uzlaşı ihtimalini fiyatlıyor. Dava ile ilgili cezai yaptırımlar konusunda da tarafların uzlaşabileceği ihtimali fiyatlanıyor. Davada ve ABD ile Türkiye arasında bu konudan kaynaklı yan alanlarda uzlaşı sağlanırsa, bunun borsadaki olumsuz etkisi de ortadan kalkar."

ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten suçlu bulunan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla 32 ay hapis cezası alırken, Ankara karara tepki göstermişti. Bazı Türk bankalarının İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'den milyarlarca dolar para cezası ile karşı karşıya olduğuna dair bir haber geçen yıl Ekim ayında basında yer almış ancak BDDK ve yetkililer bu haberi doğrulamamıştı.

Hisseleri yüzde 15'in üzerinde yükselen Halkbank saat 15:30'da yüzde 12.3 primle 7.13 liradan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 5.5 yükselirken; BIST-100'deki yükseliş de yüzde 3'ü geçti.

Adının kullanılmasını istemeyen bir analist de hisselerdeki yükselişin Brunson'un ev hapsine aldındığı haberinin ardından geldiğini belirterek, "Böylece dünkü TCMB kararının etkisi de azalmış oldu" dedi ve bu kararın bankacılık hisseleri ve endeksi yukarı çektiğini söyledi.

TL, yüzde 1 değerlendi, 10 yıllık faiz 50 baz puan düştü

Brunson'ın ev hapsine alındığı haberi ardından TL dolar karşısında yüzde 1 civarı değer kazandı ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında bugün en çok değer kazanan para birimi oldu.

Karar öncesi 4.86 civarında işlem gören dolar/TL günün en düşül sviyesi olan 4.8307'ye kadar geriledikten sonra saat 15:58'de 4.8371/4.8399 seviyesinde işlem gördü.

TL'deki hareketi yorumlayan bankacılar kararla birlikte ABD Türkiye ilişkilerinin daha iyi bir görünüme kavuşabileceğini bu nedenle piyasalarda bir iyimserlik görüldüğünü belirttiler. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Karar ABD ilişkileri açısından pozitif algılandı. TL pozitif" dedi.

Benzer bir trend tahvil/bono piyasasında da görüldü. Bankacıların verilerine göre gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri karar ardından 50 baz puanın da üzerinde bir düşüşle yüzde 17.50 civarına geriledi. 10 yıllık bileşik faiz dün TCMB kararı arıdndan yaklaşık 150 baz puan artışla tarihi rekor olan yüzde 18.50'yi aşmıştı.