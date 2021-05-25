Piyasada satışları ne tetikledi?

Yurtiçi piyasada öğleden sonra satış baskısı arttı. Borsa İstanbul, ikinci yarıda yüzde 4'e varan değer kaybetti. BIST-100 günü 1.400 puanla gün içi en düşük seviyeden tamamladı. Gün sonunda bankacılık endeksinde yüzde 2,65, sanayi endeksinde yüzde 3,95 değer kaybı yaşandı.

Dolar/TL gün içerisinde dengeli görünüm sergilerken, öğleden sonra yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Dolar/TL, gün sonuna doğru yüzde 1 yükselişle 8,48 seviyelerini test etti.

Bu arada küresel piyasalarda ABD dolarının euro karşısında düşüşünü sürdürmesiyle yükselen parite, içerde euro/TL'yi de hareketlendirdi. Euro/TL kuru 10,39'a ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.

Satışlar neden arttı?

Analistler, satışları tetikleyecek somut bir gelişme yaşanmadığını, bununla birlikte, CHP'nin erken seçim çağrısını yenilemesi, sosyal medyada bu konuda paylaşımlar yapılması ile Sedat Peker iddialarının siyaseti nasıl etkileyeceği belirsizliğinin stres yarattığını söyledi.

Bazı analistler, teknik olarak 1450-1460 seviyelerinde sıkışan BIST-100'ün kendini yukarı atamayınca, düşüşe geçtiği görüşünde.

Öte yandan piyasalar yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD şirket yöneticileriyle yapacağı görüşmeyi bekliyor. Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle videokonferans yöntemiyle çarşamba akşamı bir araya gelecek.

Piyasada gözler, bu videokonferanstan piyasa yansıyacak notlarda olacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.