Piyasalar 2 günlük yükselişin ardından frene bastı

26 Ağustos 2020

Haftanın ilk iki gününü yükselişlerle tamamlayan borsalar bugün frene bastı. ABD vadelileri Wall Street'te borsaların dün rekorlarla kapatmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Asya borsaları ise karışık gelen makroekonomik verilerin yatırımcıları küresel iyileşmeye dair tedbirli olmaya itmesiyle iki yılın yüksek seviyelerinden geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi 2018'in ortalarından beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,1 civarı hafif gerilerken Çin borsalarında yüzde 1 düzeyinde kayıplar yaşanıyor. Japonya'da Nikkei endeksi ise yüzde 0,1 civarı ekside.

Dolar/TL 7,40'ın hemen altında

Yurt içi piyasalarda ise bugün önemli bir veri takvimi bulunmazken kurlardaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar/TL 7,40'ın hemen altında işlem görürken euro/TL ise 8,73 düzeyinde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 azalışla 1.090 puandan güne başladı.

Laura Kasırgası petrol fiyatlarını 5 ayın zirvesine taşıdı

Petrol fiyatları kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'nde duran üretime paralel olarak beş

ayın zirvesini gördü.

ABD ile Çin ticari ilişkilerine yönelik olumlu havanın da etkisiyle brent petrolünün varil fiyatı 46 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Saat 08:20 sularında brent petrol şu sıralarda düne göre yüzde 0,26'lık artışla 46,41 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 43,37 dolar seviyesinde.



Analistler, yatırımcıların ABD'yi vuran kasırganın rafinerilerde üretimin durmasına yol açmasının benzin arzında yaratacağı daralmanın ham petrol fiyatlarına etkisini fiyatladıklarını ifade ediyorlar.



Laura Kasırgası nedeniyle 310 offshore petrol üretim tesisin tahliye edimdi ve 1,56 milyon varil/günlük üretim durdu. Bu, Meksika Körfezi bölgesindeki üretimin yüzde 84'ü anlamına geliyor. 15 yıl önceki Katrina Kasırgası'nda üretim yüzde 90 oranında durmuştu.

ABD'de tüketici güveni 6 yılın dibinde



ABD tüketici güven endeksi Ağustos'ta son altı yıldan fazladır en düşük seviyesini

görerek, konut satışlarındaki yükselişi gölgeledi.

Dolar para piyasalarında kayıplarını az da olsa toparlarken işlem hacmi merkez

bankasının geleceğe yönelik adımlarını açıklamasının beklendiği ABD Merkez Bankası (Fed)

Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde sınırlı kaldı.