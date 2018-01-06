Piyasalar ABD enflasyonunu bekliyor

06 Ocak 2018

Önümüzdeki hafta Türkiye'de veri gündemi sakinken, piyasalar ABD merkezli yoğun veri akışına odaklanacak.

Piyasalar açısından haftanın en önemli gündemi 12 Ocak Cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu. Ülkede enflasyonun düşük seviyelerdeki seyrine uzunca bir süre daha devam edeceği yönünde kuvvetlenen tahminler Fed'i faiz artırımları noktasında daha güvercin tutum sergilemek durumunda bırakabilir.

Son olarak Fed Philadelphia ve St.Louis başkanları zayıf enflasyona dair kaygılarını dile getirip, faiz artışı için daha yavaş hareket edilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Fed başkanları düşük enflasyondan kaygılı

Önümüzdeki hafta takip edilecek veriler şöyle:

8 Ocak Pazartesi

10:00 Türkiye, kasım ayı sanayi üretimi (Önceki yüzde 7,3; beklenti yüzde 4,9)

17:30 Türkiye, aralık ayı Hazine nakit dengesi (Önceki 5,65 milyar TL)

9 Ocak Salı

13:00 Euro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı (Önceki yüzde 8,7; beklenti yüzde 8,8)

11 Ocak Perşembe

13:00 Euro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi (Önceki yüzde 0,8; beklenti yüzde 0,2)

15:30 Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları

16:30 ABD, aralık ayı ÜFE (Önceki yüzde 0,2; beklenti yüzde 0,4)

22:00 ABD, aralık ayı federal bütçe dengesi (Önceki eksi 30 milyar dolar)

12 Ocak Cuma

16:30 ABD, 2017 yılı çekirdek TÜFE (Önceki yüzde 1,7; beklenti yüzde 1,7)

16:30 ABD, aralık ayı çekirdek TÜFE (Önceki yüzde 0,2; beklenti 0,1)

16:30 ABD, aralık ayı çekirdek perakende satışlar (Önceki yüzde 0,4; beklenti yüzde 1,0)

16:30 ABD, aralık ayı TÜFE (Önceki yüzde 0,2; beklenti yüzde 0,4)

16:30 ABD, aralık ayı perakende satışlar (Önceki yüzde 0,4; beklenti yüzde 0,8)