Piyasalar ABD TÜFE'yi bekliyor

13 Ekim 2017

ABD'de dün açıklanan çekirdek Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası pay piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, açıklanmaya başlayan büyük banka bilançolarının da hisse bazlı hareketleri artırdığı görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, dolar endeksi 93'ün altına geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artışına gideceği beklentilerinin yüzde 77 seviyelerinde bulunduğunu ifade ederek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin bu beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın adımları ve yapacağı açıklamaların da yatırımcılar tarafından takip edilmesi gerektiğini belirten analistler, dün Trump'ın, sağlık reformunun Kongre’den geçememesi nedeniyle bazı federal sağlık sigortası kurallarının değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını hatırlattı.

Avrupa tarafında, Brexit ve İspanya'ya ilişkin gelişmeler piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, dün açıklanan Avro Bölgesi sanayi üretimi endeksinin beklentilerin üzerinde artması sonrası borsalarda yükseliş eğilimi öne çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Fransa’da CAC 40 endeksi ve İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yatay bir seyir izledi.

Bugün Çin'de açıklanan ihracat verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 artarak Kasım 1996'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.