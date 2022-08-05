Piyasalar ABD verisini bekliyor

Küresel piyasalarda, gözler bugün ABD ekonomisinde yaşanan teknik resesyonun gerçek anlamda bir ekonomik durgunluk olup olmadığına dair önemli bir sinyal verecek olan ABD'nin istihdam raporundaki verilere çevrildi.

Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının yavaşlayacağına, ancak işsizlik oranının yüzde 3,6'da sabit kalarak karışık sinyal vereceğine işaret ediyor. Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi, ekonominin resesyonda olmadığına dair güçlü bir kanıt sunacakken, bu durumun Fed'in faiz artırımları konusunda elini rahatlatacağı değerlendiriliyor.

Bugün açıklanacak veriler öncesinde dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 260 binle beklentilerin üzerinde arttı.

Ülkede dış ticaret açığı ise haziranda aylık yüzde 6,2 azalışla 79,6 milyar dolara inerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Son veriler istihdam piyasasının sıcak olmadığına işaret etse de, ticaretin üçüncü çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunacağı sinyalini verdi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonu düşürmeye yardımcı olmak için Fed'in faiz oranlarını yüzde 4'ün üzerine çıkarması gerektiğini söyledi.

Piyasada görünüm

* Dün Wall Street'in dün karışık görünümle kapanmasının ardından ABD vadeli piyasa ve Asya borsaları bugün artıda.

* Brent petrol ile ABD hafif ham petrolü dün seans sonunda Şubat’tan bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra bugün hafif artıya geçti. Brent varil başına 94.23 dolardan, ABD hafif ham petrolü 88.70 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde 92,80 seviyesinin destek ve 96 doların direnç haline geldiğini kaydeden analistler, ABD tahvil faizlerinde gevşeme yaşanmasıyla yukarı yönlü seyir izlenebileceği görüşünde.

* Dolar endeksi yüzde 0.15 artarak 105.86’ya yükseldi. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen endeks, dün 19 Temmuz’dan bu yana en keskin düşüşünü görmüştü.

* Euro/Dolar paritesi ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle yeniden 1.02’nin üzerine çıkmış durumda. 1.0290 olan ana direnç seviyesinin aşılması yükselişin devamı adına önemli görülüyor.

* Dolar/TL 18 psikolojik direncinin hemen altında yatay seyrini sürdürüyor. 900 puan sınırına kadar yükselen Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS priminin yaklaşık iki haftadır aşağı yönlü eğilim sergileyerek 750 puanın altına inmesi TL açısından baskıyı azaltıcı bir faktör olarak gösteriliyor.

* Euro/TL 18.4 seviyesinde kalıcı olmadı ve bu sabah tekrar 18.38 seviyelerinde.

* Spot altın, ABD verisi öncesinde 1790 doların üzerinde. Analistlere göre 1790 doların üzerinde 1815 dolar hedef direnç olarak öne çıkıyor. 1752 dolar desteği üzerinde görünüm olumlu olarak değerlendiriliyor.

* Gram altın, dolar kuru ve altın onsta yükseliş ile yukarı yönlü seyrine devam ediyor. İşlemler 1033 liradan geçiyor. 1000 TL destek, 1042 TL hedef direnç olarak belirtiliyor.

* Borsa İstanbul 2.723 puanla rekor kapanış sonrası bugün %0.4 artışla 2.734 puandan açıldı.