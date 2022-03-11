Piyasalar ABD'nin enflasyon verisini fiyatlıyor

ABD borsalarından çıkartılacak olan Çinli şirketlerin açıklanmasının ardından yatırımcılar Çin hisse senedi piyasalarında satışa yöneldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Wall Street'teki düşüşlere paralel olarak yüzde 1.7; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,4 geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 1,9671 seviyesini gördü.

ABD, dün açıklanan enflasyon verilerine göre, TÜFE Şubat ayında yüzde 7,9'a ulaşarak 40 yılın en hızlı artışı olarak kayıtlara geçmişti.

Dolar/TL ne kadar? Dolar, Türk Lirası karşısında değerlenmeye devam ederken dolar/TL kuru bu sabah 14,94'e kadar tırmandı. Euro/TL de yüzde 1'e yakın yükselişle 16,50 sınırına dayandı.

Euro/Dolar yön arayışında

ABD Dolar Endeksi bu sabah yatay seyrederken; enflasyon verisinin ardından ABD Doları, Japon Yeni karşısında beş yılın zirve seviyesine yükseldi. euro ECB'nin sıkılaştırma yanlısı açıklamalarına rağmen Ukrayna krizinin yarattığı riskler nedeniyle yön bulmakta zorlandı.

Euro dün dalgalı işlemlerin görüldüğü seansta yüzde 0,8 gerilemesinin ardından en son yüzde 0.2 artıda 1.1010 dolardan işlem gördü. Euro, dünkü seansta 1.112 dolara kadar yükselmiş ve 1.0975 dolara kadar gerilemişti.

Petrol haftayı düşüşle kapatacak

Petrol fiyatları yatay seyretti ancak Rus petrolünün ihracatına getirilen yasakların artacağı endişeleri ve diğer başlıca petrol üreticilerinin arzı artırma girişimleri nedeniyle dalgalı seyretmesinin ardından Kasım'dan bu yana görülen en büyük haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta %1.6 gerilemesinin ardından bugün hafif yükselişle 110 dolar seviyesinde. Petrol haftaya 118 dolar seviyesinden başlamıştı.

ABD hafif ham petrolü dün dün 2,5 gerilemesinin ardından bu sabah 106 dolarda yatay.

Goldman Sachs, petrol fiyatlarındaki yükselişi ve Ukrayna'daki savaşın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini gerekçe göstererek ABD'de 2022 için GSYH büyüme tahminini daha önce açıklanan yüzde 2 seviyesinden yüzde 1,75 seviyesine düşürdü.

Altın fiyatlarında yükseliş üst üste ikinci haftasında

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvillerinin getirisinin TÜFE verilerinin ardından yükselerek güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltmasının ardından geriledi, ancak Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede ilerleme sağlanamasının ardından ikinci haftayı da artıda kapatmaya hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 düşerek 1.990 dolara geriledi. Spot altın bu haftayı 1.967 dolardan açmıştı.