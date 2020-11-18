Piyasalar anlaşmasız Brexit'e yüzde 20 ihtimal veriyor
İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, piyasanın Brexit'in anlaşmasız sonuçlanması ihtimaline yüzde 20 şans verdiğini söyledi.
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Piyasada Brexit'in anlaşmasız sonuçlanması halinde bir miktar bozulma beklenebileceğini ifade eden Ramsden, "Halihazırda yapılan fiyatlama anlaşma olmaması ihtimalini %20, en fazla %20-30 görüyor" dedi.
Yönetici öte yandan son dönemde gelen aşı haberlerini İngiltere ekonomisi açısından artı olacağını kaydetti. "Bununla birlikte bu haberler nedeniyle büyüme beklentilerimizde yukarı yönlü revizyon yapma planımız yok" şeklinde konuştu.