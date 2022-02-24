Piyasalar Canlı Akış - Riskten kaçış hızlandı

11:23- Rusya ve Ukrayna bağlantılı şirketlerde sert kayıp: Rusya operasyonları ile öne çıkan THY saat 11:23 itibariyle yüzde 8,40 kayıp yaşarken fabrikaları ve satış büyüklüğüyle Rusya pazarında etkili olan Anadolu Efes’te düşüş yüzde 7,29 seviyesinde oldu. Enka İnşaat yüzde 5,97 düşerken yine Rusya pazarında önemli oyunculardan Mavi Giyim yüzde 7,06 gerilemiş durumda. Şişecam yüzde 6,22, Ukrayna’da bağlı ortaklığı olan Turkcell yüzde 2,24 kayıp yaşıyor. En yüksek kayıp ise Rusya’dan aldığı işlerle öne çıkan Tekfen’de. Tekfen’deki kayıp yüzde 9,93 oldu.

11:19 Moskova Borsası RTS Endeksi'nde kayıp yüzde 40'a ulaştı

11:16 Petrol fiyatlarında son durum: Brent petrol 104 dolara yaklaşırken, ABD ham petrol 98'in üzerini gördü.

11:16 Spot altında son durum: Uluslararası piyasada altının onsu en yüksek 1949 doları gördü.

11:08 - Ukrayna Merkez Bankası, döviz piyasası işlemlerini durdurdu.

11:00 - Avrupa borsaları yüzde 2 ile 4 arasıdna değişen kayıplarla açıldı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2.1, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4.4, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2.6 Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3.9, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4.3 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 3.3 değer kaybetti..



10:55 - İngiliz Sterlini, ABD Doları karşısında yılın en düşük seviyesi olan 1,3464'e kadar geriledi.

10:30 - BIST 100'de devre kesicini ardından işlemler yeniden başladı; yüzde 6 düşüş izleniyor.

10:28 - Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 6 dolar artışla 98,10 dolar seviyesine yükseldi.

10:26 - Rusya Merkez Bankası kurda istikrarı sağlamak için döviz piyasasına müdahale ediyor

10:26 - Rusya Borsası MOEX'te düşüş yüzde 28'e ulaştı. VTB hisseleri yüzde 33, Gazprom hisseleri yüzde 32 değer kaybetti.



10:25 - Dolar/TL 14,20 ve Euro/TL 16,06 seviyelerinde.

10-15 - Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 23,05'e yükseldi uzun vadeli tahvil faizi de yüzde 22,42 seviyesine çıktı.

10:09 - Borsa İstanbul: VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır

Borsa İstanbul: Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25'de eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir

09:55 - Borsa İstanbul güne yüzde 7,59 kayıp ile başladı. Yaşanan sert satışlar sonrası endeks bazında devre kesici devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu.

09:45 - Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasına müdahale edeceğini duyurdu

09:50 - Rusya borsasında işlemler saat 10:00'da tekrar başlayacak

09:35 - Dolar/Ruble yüzde 4’e yakın yükselişle 84,07 seviyesinde.

09:31 - VİOP BIST30 endeksi güne yüzde 2,73 düşüşle 2221,25 puandan başladı.

09:30 Lonra Metal Borsası’nda 3 ay vadeli alüminyum 3,338 dolar/ton ile tarihi zirvesini gördü.

09:20 - Dolar/TL 14,10 seviyelerini test etti

09:20 - Euro/TL 16 seviyesinin üzerini gördü

09:03 - BIST 50 Endeksinde bugün açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı

09:00 - Japonya'da Nikkei Endeksi yüzde 1,8 düşüşle 25970,82 puandan kapandı

08:56 - Dolar/TL 13,90 seviyesinin üzerini gördü

08:55 - Moskova Borsası işlemlere kapatıldı. İşlemlerin ne zaman yeniden başlayacağı daha sonra duyurulacak.

08:11 - Rus Rublesi, ABD Doları karşısında yüzde 6 değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 86,1198'e geriledi

08:12 - Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1949,11 dolar/ons seviyesini gördü

08:09 - ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 4,7 artışla 101,41 dolar seviyesine yükseldi

07:11 - ABD 10 yıl vadeli tahvilinde getiri 10 baz puan düşüşle yüzde 1,8767 seviyesine geriledi

06:26 - ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 100 dolar seviyesini geçti.