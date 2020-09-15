Piyasalar Çin'den gelen haberlerle iyimser başladı

15 Eylül 2020

Küresel piyasalar, güne dünkü iyimser havayı sürdürerek başlıyor. Çin'den gelen pozitif sanayi üretimi verisi ve COVID-19 aşılarına dair olumlu havadan destek bulan Asya borsaları yükselişte. Benzer şekilde ABD vadelileri de Wall Street'te dün yaşanan yükselişlerin ardından bugün primli seyrediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi üst üste dördüncü günde de artış kaydederek yüzde 0,3 yükseliyor. Çin borsalarıyüzde 0,5'ler düzeyinde, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,3 kazanım elde etmiş durumda. Avustralya'da işlemler yatay seyrederken Japonya yüzde 0,3 ekside.

Yurt içinde ise dün 7,50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL kuru bu sabah 7,47-7,48 bandından güne başlarken euro/TL 8,90'ın üzerinde. Türkiye'de bugünün veri takviminde ise Ağustos ayı bütçe rakamları bulunuyor. Kritik veri saat 11'de gelecek.

GÜNÜN AJANDASI



10.00 Türkiye ağustos ayı konut satışları

11.00 Türkiye, ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi

12.00 Almanya, eylül ayı ZEW endeksleri

15.30 ABD, eylül ayı New York Fed imalat endeksi

16.00 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

Altın yükseliyor, petrol yatay



Altın fiyatları doların gerilemesiyle yükselirken, yatırımcılar enflasyon hedefi planının detaylarının açıklanacağı Fed'in para politikası toplantısına odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1,962 seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları, dünya genelinde petrol talebindeki yavaş toparlanmaya dair endişeler ve başlıca petrol üreticilerinin hedefin üstünde üretim yapan ülkelerden daha fazla üretim kesinti yapma talepleriyle geriledi. Ancak bu hafta gerçekleşecek OPEC+ toplantısı öncesinde yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmalarıyla birlikte kayıplar sınırlı kaldı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 39.56 dolara geriledi.

Çin'de sanayi üretimi moral oldu, gözler merkez bankalarında

Çin sanayi üretimi verisinin bir önceki yıla kıyasla Ağustos'ta yüzde 5,6 artarak beş aydır yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar bu hafta 15-16 Eylül'de gerçekleşecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika toplantısını, İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Perşembe günü açıklanacak faiz kararlarını takip edecekler.

'Çin'de aşı kasımda hazır olacak' iddiası

Çinli bir yetkili ülkede geliştirmekte olduğu koronavirüs aşılarının Kasım ayından itibaren halkın kullanımına hazır olabileceğini söyledi. Çin'in klinik deneylerin son aşamasında dört COVID-19 aşısı bulunuyor. Bunlardan en az üçü, Temmuz ayında başlatılan acil durum kullanım programı kapsamında kritik görevlerde çalışanlara uygulanmaya başladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) baş biyogüvenlik uzmanı Guizhen Wu, dün Çin devlet televizyonu ile yaptığı söyleşide, üçüncü aşama klinik deneylerin sorunsuz ilerlediğini ve aşıların Kasım veya Aralık aylarında halkın kullanımına hazır olabileceğini söyledi.

Nisan ayında deneysel bir aşı yaptırdıktan sonra son aylarda hiçbir anormal semptom yaşamadığını söyleyen Wu, hangi aşılardan bahsettiğini belirtmedi.