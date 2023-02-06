Piyasalar deprem faciasının etkilerini izliyor: Dolar ve euroda son durum (6 Şubat 2023)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yedi ilde ilk belirlemelere göre en az 76 kişi hayatını kaybederken, yıkılan çok sayıdaki binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İç veri gündeminde TCMB Ocak ayı aylık fiyat gelişmeleri, reel efektif kur endeksi, Hazine'nin 2 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihracı ile 2022 nüfus bilgileri yer alıyor.

Deprem öncesi bugün için gündemde kabine toplantısı yer alıyordu. Ancak hali hazırda bakanlar günlük gündemlerini iptal ederek etkilenen illere gittiler.

Küresel piyasalarda durum

Dolar geçen hafta ABD'de beklentilerin çok üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam artışının ardından Fed'in uzun süre daha para politikasını sıkılaştırma yaklaşımını sürdüreceği beklentisiyle yükseldi.

ABD'de Ocak ayında tarım dışı istihdam 517,000 ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan 81 ekonomist tarım dışı istihdamın Ocak ayında 185,000 artmasını bekliyordu.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında %29.6 değer yitirdi. Dolar/TL bu sabah 09.06'da 18.8280/18.8285 seviyesinde. Euro/TL kuru ise yeni haftaya 20,32'den başladı.

Seçim gündemi

İktidar düşük faiz, cari fazla odaklı alışılagelmişin dışındaki ekonomi politikaları uygularken muhalefet tüm ekonomi politikalarını tersine çevirmeyi hedefliyor. Bu nedenle 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun gerçekleşip gerçeklemeyeceği izleniyor. Anketler birbirine yakın sonuçlara işaret ediyor.

Ekonomistler ve ekonomi yönetimi Mayıs ayında planlanan seçimlerde enflasyonu %40 civarında tahmin ederken Ocak ayı gerçekleşmeleri beklentileri oldukça aştı.

TÜFE %6.65 ile Ocak'ta fiyatlarda kuvvetli bir artışın yaşandığını gösterirken tarihin en kuvvetli baz etkilerinden birine rağmen yıllık TÜFE'de düşüş beklentilere göre zayıf kaldı. Yine de TÜFE'de Ekim ayındaki 24 yılın zirvesi olan %85.51'ten Ocak'ta %57.7'ye düşüş oldu.

TL mevduat faizleri kampanyalarla %30'u aşarken geçen hafta da sektör genelinde TL mevduat faizleri yükselmeye devam etti. Dövizden dönen kur korumalı mevduat faizinde %12'den yaşanacak artışın ne kadar olacağı ayrıca piyasada takip ediliyor.