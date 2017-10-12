Piyasalar Fed sonrası yükselişte

12 Ekim 2017

ABD'de dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına dair tutanaklar, Fed'in bilanço küçültme programına ekimde başlayacağına işaret ederken, düşük enflasyonun faiz artışı konusunda Fed yetkilileri arasında görüş ayrılığına neden olduğunu da ortaya koydu.

Tutanakların ardından New York borsası rekorlarına devam ederken, dolar endeksi yüzde 0,3 geriledi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,18, Nasdaq endeksi de yüzde 0,25 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı.

Asya borsaları küresel hisse senedi piyasalarındaki yükselişi izleyerek yaklaşık on yılın zirvesinde seyrediyor.

Dolar düşüşte

Dolar, Fed tutanaklarının bazı yetkililerin düşük enflasyonun devam etmesi konusunda hala endişeli olduğunu göstermesinin ardından para birimleri sepeti karşısında iki haftanın dip seviyesine geriledi.

Dolar endeksi 92.827 ile 26 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 düşüşle 92.854'de bulunuyor.

Altın yükseliyor

Altın fiyatları doların düşük seyir izlemesiyle iki haftanın zirvesine yükseldi.

Spot altının ons fiyatı 1,295.45 dolar ile 27 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 artışla 1,294.20 dolara yükseldi.

ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.6 artışla 1,296.50 dolara yükseldi.

Fed'de görüş ayrılıkları arttı

Fed tutanakları birçok yetkilinin bu yıl yeni bir faiz artışının "gerekli olabileceğini" düşündüğünü ancak birkaçının para politikasında ek bir sıkılaştırmanın ilerleyen aylardaki enflasyon verisine bağlı olacağını belirtti.

Fed tutanaklarında "Çoğu katılımcı, bu yılki düşük enflasyonun gelişmelerin etkisinin daha kalıcı olabileceğini yansıtacağına dair endişelerini dile getirdi. Aynı zamanda, enflasyondaki eğilimleri değerlendirirken destekleyici para politikasını kaldırmak için sabırlı olmak gerektiğine dikkat çekildi" denildi.

Gözler ABD verilerinde olacak

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve yarın Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İran nükleer anlaşması ile ilgili yapacağı açıklamaların izleneceğini kaydetti.

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